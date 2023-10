L’allenamento di Sinner (video)

Rientrato dalla Cina, Jannik Sinner ha ripreso la preparazione in vista del gran finale di stagione, che lo vedrà protagonista alle ATP Finals di Torino e alle Final 8 di Coppa Davis a Malaga. Attraverso la sua pagina Instagram, il n.4 al mondo ha mostrato alcune fasi di un suo allenamento, tra la parte atletica e quella tecnica in campo.

Sinner tornerà in gara all’ATP 500 di Vienna, dove sfiderà Medvedev, Tsitsipas e Rublev per il titolo. In Austria a caccia di punti pesanti in ottica Finals ci sarà anche Sasha Zverev, dopo la cocente e pesante delusione della sconfitta all’esordio a Tokyo, dove sperava di ottenere un discreto bottino per la Race 2023.