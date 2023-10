WTA 250 Monastir: Avanzano Paolini e Bronzetti. Fuori la Trevisan

L’esordio nel “Jasmin Open” (WTA 250 – montepremi 259.303 dollari) disputato sui campi in cemento di Monastir, in Tunisia, ha visto protagoniste Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, entrambe uscite vincitrici dai rispettivi incontri.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, attualmente n.30 WTA (il suo best ranking raggiunto proprio questa settimana dopo la semifinale al torneo “500” di Zhengzhou), ha superato la francese Alize Cornet, ora n.117 del ranking ma ex n.11 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. La numero uno d’Italia ha mostrato una prestazione solida e grande personalità sul campo, affermando di essere felice di partecipare a un torneo che le riporta bei ricordi dal periodo junior. Nonostante le difficoltà iniziali, Paolini ha saputo ribaltare il punteggio, mettendo in mostra la sua determinazione e capacità di rimanere concentrata su ogni punto.

Nel secondo turno, Paolini affronterà la giovane promessa croata Petra Marcinko, 17enne n.140 WTA, in quello che sarà un incontro inedito tra le due.

Anche Lucia Bronzetti ha avuto un esordio positivo sconfiggendo con facilità la slovacca Kristina Kukova, n.507 WTA, con un secco 6-1, 6-1 in soli 52 minuti di gioco. Bronzetti, 24enne riminese e sesta favorita del seeding, ha mostrato un gioco solido e convincente, dominando l’incontro sin dall’inizio.

Il prossimo match di Bronzetti sarà un derby romagnolo con Sara Errani, che ha superato la slovena Tamara Zidansek in tre set. La sfida promette scintille, visto l’unico precedente vinto nettamente da Errani.

D’altra parte, Martina Trevisan, n.38 WTA e terza favorita del seeding, ha dovuto cedere il passo alla polacca Katarzyna Kawa, n.217 WTA, dopo una battaglia durata oltre due ore e un quarto, con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5 in favore della polacca.

Infine, Lucrezia Stefanini, n.125 WTA, ha vinto IERI una sfida tutta italiana contro Camilla Rosatello, n.305 WTA, ed affronterà proprio Katarzyna Kawa nel turno successivo.

WTA 250 Monastir – hard

1T Kawa – Trevisan ore 15:30



1T Paolini – Cornet ore 17:30



1T Kucova – Bronzetti ore 11:30



1T Lohoff /Perrin – Moratelli /Rosatello 4 incontro dalle 11:30