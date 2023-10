ATP 500 Basilea e Vienna: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Matteo Berrettini dà forfait a Vienna

Dopo la bella notizia del main draw ottenuto da Matteo Arnaldi a Vienna, arriva purtroppo una “doccia fredda” per gli appassionati italiani. Matteo Berrettini rinuncia anche all’ATP 500 nella capitale austriaca, rimandando ulteriormente il suo rientro. Ricordiamo che il finalista di Wimbledon 2021 si è infortunato alla caviglia a US Open per colpa di una brutta caduta – e distorsione – nel corso del match di secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech. Da allora riposo e fisioterapia.

C’era un certo ottimismo per un suo imminente rientro visti i video che ha pubblicato sui social con allenamenti a buon ritmo. Probabilmente le sue condizioni generali ancora non gli consentono di tornare in attività. Resta da vedere se a questo punto Berrettini riuscirà a rientrare per le Final 8 di Coppa Davis a Malaga, o punterà direttamente al 2024. Il 2023 è davvero un anno da dimenticare per Matteo.

Basel 500 IH 32 16

Vienna 500 IH 32 16

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 500 Basilea (MD) Inizio torneo: 23/10/2023 | Ultimo agg.: 19/10/2023 15:06 Main Draw (cut off: 133 - Data entry list: 01/10/23 - Special Exempts: 0/0) 2. C. Alcaraz

C. Alcaraz 4. H. Rune

H. Rune 8. T. Fritz

T. Fritz 9. C. Ruud

C. Ruud 12. A. de Minaur

A. de Minaur 17. H. Hurkacz

H. Hurkacz 22. J. Struff

J. Struff 23. N. Jarry

N. Jarry 24. T. Griekspoor

T. Griekspoor 25. A. Davidovich Fokina

A. Davidovich Fokina 27. S. Baez

S. Baez 28. S. Korda

S. Korda 31. T. Martin Etcheverry

T. Martin Etcheverry 32. C. Eubanks

C. Eubanks 33. M. Raonic*pr

M. Raonic*pr 34. A. Mannarino

A. Mannarino 35. A. Bublik

A. Bublik 36. U. Humbert

U. Humbert 37. L. Djere

L. Djere 40. A. Murray

A. Murray 42. R. Bautista Agut

R. Bautista Agut 43. M. Purcell

M. Purcell 133. D. Schwartzman

D. Schwartzman 0. (WC) F. Auger-Aliassime

(WC) F. Auger-Aliassime 0. (WC) D. Stricker

(WC) D. Stricker 0. (WC) L. Riedi

(WC) L. Riedi Alternates 1. M. Kecmanovic (46)

M. Kecmanovic (46) 2. S. Wawrinka (47)

S. Wawrinka (47) 3. A. Vukic (50)

A. Vukic (50) 4. J. Wolf (51)

J. Wolf (51) 5. A. Karatsev (52)

A. Karatsev (52) 6. Y. Hanfmann (53)

Y. Hanfmann (53) 7. D. Lajovic (54)

D. Lajovic (54) 8. E. Ruusuvuori (55)

E. Ruusuvuori (55) 9. L. Sonego (56)

L. Sonego (56) 10. M. Fucsovics (57)

M. Fucsovics (57) 11. C. O'Connell (59)

C. O'Connell (59) 12. Z. Zhang (60)

Z. Zhang (60) 13. R. Carballes (61)

R. Carballes (61) 14. J. Thompson (62)

J. Thompson (62) 15. G. Barrere (63)

G. Barrere (63) 16. A. Rinderknec (66)

A. Rinderknec (66) 17. J. Pablo Vari (67)

J. Pablo Vari (67) 18. B. van de Zan (68)

B. van de Zan (68) 19. L. Van Assche (69)

L. Van Assche (69) 20. B. Zapata Mir (72)

B. Zapata Mir (72) 21. P. Cachin (73)

P. Cachin (73) 22. T. Seyboth Wi (74)

T. Seyboth Wi (74)



(Clicca per vedere l'entry list) ATP 500 Basilea (Q) Inizio torneo: 23/10/2023 | Ultimo agg.: 19/10/2023 15:06 Main Draw (cut off: 77 - Data entry list: 01/10/23 - Special Exempts: 0/0) 45. M. Kecmanovic

M. Kecmanovic 46. S. Wawrinka

S. Wawrinka 53. Y. Hanfmann

Y. Hanfmann 55. D. Lajovic

D. Lajovic 58. C. O'Connell

C. O'Connell 60. Z. Zhang

Z. Zhang 62. J. Thompson

J. Thompson 67. B. van de Zandschulp

B. van de Zandschulp 68. A. Rinderknech

A. Rinderknech 71. P. Cachin

P. Cachin 73. G. Barrere

G. Barrere 76. Q. Halys

Q. Halys 77. T. Seyboth Wild

T. Seyboth Wild 0. (WC) M. Huesler

(WC) M. Huesler 0. (WC) M. Brunold Alternates 1. D. Koepfer (78)

D. Koepfer (78) 2. A. Shevchenko (84)

A. Shevchenko (84) 3. M. Mmoh (86)

M. Mmoh (86) 4. C. Garin (98)

C. Garin (98) 5. H. Medjedovic (105)

H. Medjedovic (105) 6. M. Cressy (112)

M. Cressy (112) 7. A. Molcan (113)

A. Molcan (113) 8. M. Marterer (125)

M. Marterer (125) 9. F. Fognini (128)

F. Fognini (128) 10. T. Skatov (134)

T. Skatov (134) 11. L. Harris (142)

L. Harris (142) 12. A. Vavassori (145)

A. Vavassori (145) 13. A. Kovacevic (146)

A. Kovacevic (146) 14. A. Escoffier (147)

A. Escoffier (147) 15. L. Riedi (155)

L. Riedi (155) 16. S. Nagal (157)

S. Nagal (157) 17. D. Dzumhur (158)

D. Dzumhur (158) 18. V. Sachko (161)

V. Sachko (161) 19. I. Gakhov (163)

I. Gakhov (163) 20. D. Prizmic (168)

D. Prizmic (168) 21. E. Ymer (172)

E. Ymer (172) 22. I. Ivashka (175)

I. Ivashka (175) 23. M. Gigante (182)

M. Gigante (182) 24. M. Huesler (169)

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 500 Vienna (MD) Inizio torneo: 23/10/2023 | Ultimo agg.: 19/10/2023 15:05 Main Draw (cut off: 193 - Data entry list: 01/10/23 - Special Exempts: 0/0) 3. D. Medvedev

D. Medvedev 5. S. Tsitsipas

S. Tsitsipas 6. A. Rublev

A. Rublev 7. J. Sinner

J. Sinner 10. A. Zverev

A. Zverev 11. F. Tiafoe

F. Tiafoe 13. T. Paul

T. Paul 14. K. Khachanov

K. Khachanov 16. C. Norrie

C. Norrie 18. L. Musetti

L. Musetti 19. G. Dimitrov

G. Dimitrov 20. B. Shelton

B. Shelton 21. F. Cerundolo

F. Cerundolo 26. B. Coric

B. Coric 29. J. Lehecka

J. Lehecka 33. D. Evans

D. Evans 35. G. Monfils*pr

G. Monfils*pr 39. M. McDonald

M. McDonald 41. R. Safiullin

R. Safiullin 44. A. Fils

A. Fils 45. A. Popyrin

A. Popyrin 65. M. Berrettini

M. Berrettini 193. P. Carreno Busta

P. Carreno Busta 0. (WC) S. Ofner

(WC) S. Ofner 0. (WC) D. Thiem

(WC) D. Thiem

Alternates 1. M. Arnaldi (48)

M. Arnaldi (48) 2. D. Altmaier (49)

D. Altmaier (49) 3. A. Vukic (50)

A. Vukic (50) 4. J. Wolf (51)

J. Wolf (51) 5. A. Karatsev (52)

A. Karatsev (52) 6. Y. Hanfmann (53)

Y. Hanfmann (53) 7. D. Lajovic (54)

D. Lajovic (54) 8. E. Ruusuvuori (55)

E. Ruusuvuori (55) 9. L. Sonego (56)

L. Sonego (56) 10. M. Fucsovics (57)

M. Fucsovics (57) 11. C. O'Connell (59)

C. O'Connell (59) 12. Z. Zhang (60)

Z. Zhang (60) 13. R. Carballes (61)

R. Carballes (61) 14. J. Thompson (62)

J. Thompson (62) 15. G. Barrere (63)

G. Barrere (63) 16. A. Rinderknec (66)

A. Rinderknec (66) 17. J. Pablo Vari (67)

J. Pablo Vari (67) 18. B. van de Zan (68)

B. van de Zan (68) 19. L. Van Assche (69)

L. Van Assche (69) 20. Q. Halys (70)

Q. Halys (70) 21. B. Zapata Mir (72)

B. Zapata Mir (72) 22. S. Ofner (58)

S. Ofner (58)