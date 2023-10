Challenger Santa Fe 2: Il Tabellone Principale e di Quali. 4 azzurri nel Md e 1 uno nelle quali

Challenger Santa Fe 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Qualifier

Agamenone, Franco vs Kovalik, Jozef

(Alt) Trungelliti, Marco vs Collarini, Andrea

Pellegrino, Andrea vs (6) Choinski, Jan

(4) Kopriva, Vit vs Qualifier

Bueno, Gonzalo vs (WC) Burruchaga, Roman Andres

Qualifier vs (WC) Delbonis, Federico

Neumayer, Lukas vs (8) Meligeni Alves, Felipe

(5) Comesana, Francisco vs Bonadio, Riccardo

Navone, Mariano vs Qualifier

(WC) Torres, Juan Bautista vs Darderi, Luciano

Andreozzi, Guido vs (3) Barrios Vera, Tomas

(7) Olivieri, Genaro Alberto vs Bagnis, Facundo

Ugo Carabelli, Camilo vs Svrcina, Dalibor

Qualifier vs Qualifier

Monteiro, Thiago vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

(1) Rodriguez Taverna, Santiagovs Bicknell, BlaiseAmbrogi, Luciano Emanuelvs (12) Luz, Orlando

(2) Ficovich, Juan Pablo vs (WC) Ratti, Lucio

(WC) Novo, Ignacio vs (11) Boscardin Dias, Pedro

(3) Olivo, Renzo vs Vallejo, Adolfo Daniel

(Alt) Juarez, Facundo vs (8) Lama, Gonzalo

(4) Mejia, Nicolas vs (WC) Mastri, Agustin

Ayeni, Alafia vs (10) Descotte, Matias Franco

(5) Elias, Gastao vs Aboian, Valerio

Monzon, Ignacio vs (9) Barrena, Alex

(6) Taberner, Carlos vs (WC) Corthey, Lautaro Agustin

Villanueva, Gonzalo vs (7) Guillen Meza, Alvaro