ATP 250 Anversa: Il tabellone principale e di qualificazione. Luca Nardi wild card per il Md. Zeppieri nelle quali

ATP 250 Anversa – Tabellone Principale – hard

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Stricker, Dominic vs van de Zandschulp, Botic

(WC) Nardi, Luca vs Thiem, Dominic

Qualifier vs (5) Hanfmann, Yannick

(4) Fils, Arthur vs Bye

Munar, Jaume vs (WC) Lajal, Mark

Qualifier vs Shevchenko, Alexander

Marozsan, Fabian vs (8) Varillas, Juan Pablo

(6) Carballes Baena, Roberto vs Qualifier

(WC) Goffin, David vs Halys, Quentin

Barrere, Gregoire vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (3) Bublik, Alexander

(7) Gasquet, Richard vs Qualifier

Borges, Nuno vs Koepfer, Dominik

Rinderknech, Arthur vs Gaston, Hugo

Bye vs (2) Struff, Jan-Lennard

(1) Bonzi, Benjaminvs Otte, Oscar(Alt) Grenier, Hugovs

(2) Medjedovic, Hamad vs (WC) Blockx, Alexander

(WC) Bailly, Gilles Arnaud vs (6) Llamas Ruiz, Pablo

(3) Cressy, Maxime vs Onclin, Gauthier

Coppejans, Kimmer vs (7) Escoffier, Antoine

(4) Marterer, Maximilian vs Brouwer, Gijs

Bergs, Zizou vs (8) Droguet, Titouan

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Kimmer Coppejans vs [7] Antoine Escoffier

2. Zizou Bergs vs [8] Titouan Droguet

3. [2] Hamad Medjedovic vs [WC] Alexander Blockx

4. [WC] Gilles Arnaud Bailly vs [6] Pablo Llamas Ruiz

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Maximilian Marterer vs Gijs Brouwer

2. [3] Maxime Cressy vs Gauthier Onclin (non prima ore: 13:30)

3. [1] Benjamin Bonzi vs Oscar Otte

4. [Alt] Hugo Grenier vs [5] Giulio Zeppieri