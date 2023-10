WTA 250 Nanchang: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 250 Nanchang – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Xiaodi You vs Bye

(WC) Jessy Rompies vs (8/WC) Yiming Dang

(2/WC) Ye-Xin Ma vs Bye

(WC) Katarzyna Piter vs (WC/7) Fang Ying Xun

(3) Sijia Wei vs Bye

(WC) Anastasia Detiuc vs (5) Amina Anshba

(4) Kathinka Von Deichmann vs (WC) Prarthana Thombare

(WC) Yanan Hou vs (6) Ulrikke Eikeri

Jessy Rompiesvs (8) Yiming DangYanan Houvs (6) Ulrikke EikeriKatarzyna Pitervs (7) Fang Ying Xun

Court 1 – ore 06:00

(4) Kathinka Von Deichmann vs Prarthana Thombare Inizio 05:00

Anastasia Detiuc vs (5) Amina Anshba