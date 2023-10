Martina Trevisan splende e avanza in semifinale al WTA 250 di Hong Kong

Trevisan in semifinale

È un periodo d’oro per Martina Trevisan, la tennista azzurra che sta sorprendendo questa settimana. Dopo aver dominato le sfide contro Bucsa e Frech, Martina ha messo a segno un’altra vittoria contro la belga Elise Mertens, approdando in semifinale nel torneo WTA 250 di Hong Kong 2023, che si gioca su cemento outdoor.

Nonostante Mertens non stia attraversando il miglior momento della sua carriera, è sempre stata una sfidante difficile per Trevisan. Infatti, solo otto mesi fa, la belga aveva dominato la partita contro l’italiana con un secco 6-2 6-0 ad Abu Dhabi. Tuttavia, questa volta, Martina Trevisan ha ribaltato le sorti, trionfando con un 6-4 6-3 in un match che ha durato 1h29′.

Il match ha visto la Trevisan, che dopo un inizio incerto ha mostrato una prestazione eccezionale, prendendo il sopravvento con un parziale di 16 punti a 5. Nonostante un tentativo di reazione da parte di Mertens, l’italiana ha mantenuto il controllo, vincendo il primo set 6-4.

Il secondo set ha visto una Mertens un po’ demoralizzata, ma nonostante la Trevisan avesse la possibilità di chiudere il match sul 5-0, la belga ha mostrato grinta e determinazione, cercando di ribaltare un destino che sembrava già segnato. Tuttavia, l’impresa si è rivelata troppo ardua e, nonostante un match point mancato, Trevisan ha chiuso il set 6-3, guadagnando l’accesso alla semifinale.

Ora, con il ritorno tra le prime 40 del ranking WTA, Trevisan è in attesa di scoprire chi sarà la sua prossima avversaria, ossia la vincente tra Siniakova e Pavlyuchenkova.

WTA Hong Kong Martina Trevisan [6] Martina Trevisan [6] 0 6 6 0 Elise Mertens [3] Elise Mertens [3] 0 4 3 0 Vincitore: Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 5-1 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Marco Rossi