Berrettini rimanda il rientro, si è cancellato da Stoccolma

Matteo Berrettini rimanda il rientro sul tour. Il finalista di Wimbledon 2021 si è cancellato dall’ATP 250 di Stoccolma, dando così il via libero nel main draw al croato Gojo.

Nei giorni scorsi Matteo aveva postato sui social un video di un intenso allenamento a Monte Carlo, tutto lasciava supporre di un ritorno imminente, come sembrava dall’aver ottenuto un posto nel tabellone principale del torneo svedese. Probabilmente il romano non si sente ancora abbastanza sicuro e preparato per rientrare in torneo. È iscritto al 500 di Vienna, dove saranno presenti anche Jannik Sinner (secondo nel seeding provvisorio dopo Medvedev) e Lorenzo Musetti.

Ricordiamo che Berrettini è fermo da US Open, quando nel corso del match di secondo turno contro il francese Rinderknech cadde rovinosamente a terra con una brutta distorsione alla caviglia. Per fortuna non si è lesionato in modo grave i tendini, ma il ritorno in campo è ancora rimandato.