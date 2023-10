Fabian Marozsan elimina Casper Ruud a Shanghai e si regala i primi quarti in carriera in un torneo Masters 1000

Probabilmente ricorderete il nome di Fabian Marozsan dopo che l’ungherese è emerso dall’anonimato a Roma, nel suo primo tabellone principale di sempre in un Masters 1000, per battere Carlos Alcaraz. Ora, entrato nella top 100 e nel secondo tabellone di un Masters 1000 della sua carriera, il magiaro è già nei quarti di finale dopo aver battuto un altro giocatore top 10.

Questa volta, la vittima di Marozsan è stato Casper Ruud (n.9), che si è lasciato sfuggire una grande opportunità di avvicinarsi ai posti di qualificazione per le ATP Finals, considerando la parte bassa del tabellone che si sta sempre più aprendo.

Ciò che è certo è che l’ungherese ha dato spettacolo e ha vinto con i parziali 7-6(3), 3-6 6-4, mantenendo i nervi saldi nel momento della chiusura, salvando dei break points in quell’ultimo gioco di servizio. Pertanto, Marozsan si qualifica per la prima volta in carriera per i quarti di finale di un torneo di questa categoria, è previsto che salga al 65° posto e sta attendendo di sapere se sarà Hubert Hurkacz o Zhizhen Zhang il suo prossimo avversario.

“Sono davvero contento di aver sconfitto Casper”, ha dichiarato Marozsan. “È uno dei giocatori con la migliore classifica rimasti in corsa a Shanghai. Ho iniziato davvero molto bene. Ho giocato una delle mie migliori partite qui a Shanghai. Ero semplicemente felice di aver vinto il primo set. Certo, il secondo set non è stato facile, lui ha iniziato a giocare molto meglio, e anche il terzo è stato complicato. Sono veramente felice di averlo sconfitto”. “È solo questione di giocare a tennis”, ha commentato Marozsan quando gli è stato chiesto come sia riuscito a mantenere la calma contro giocatori più affermati. “Carlos è un ottimo giocatore, era il numero 1 al mondo, quindi stiamo parlando di grandi nomi. Sono semplicemente felice di giocare qui, nei tornei più prestigiosi del Tour ATP. Mi sento davvero a mio agio”.

ATP Shanghai Casper Ruud [8] Casper Ruud [8] 6 6 4 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 7 3 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-2 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 F. Marozsan 0-15 15-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Ruud 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marco Rossi