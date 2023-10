Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti brillano al “Zhengzhou Open”. Ora sfide con Garcia e Jabeur

Le tenniste italiane partono con il piede giusto nel torneo WTA 500 in Cina, assicurandosi entrambe un posto al secondo turno.

La prestigiosa competizione “Zhengzhou Open”, evento WTA 500 con un montepremi di 780.637 dollari, ha accolto positivamente le italiane Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, che hanno sapientemente navigato attraverso i loro match di apertura sui campi in cemento della capitale della provincia di Henan, in Cina.

Il Successo di Paolini

Jasmine Paolini, classe 1995 e numero 31 del ranking WTA, ha mostrato una prestazione solidissima nel primo turno contro la giapponese Moyuka Uchijima, n.182 del mondo. La tennista toscana ha dominato il match chiudendolo con un secco 62 63 in un’ora e 23 minuti di gioco. La Uchijima era entrata in tabellone come lucky loser in seguito al ritiro della russa Ludmila Samsonova, 22esima nel ranking mondiale.

Nonostante fosse il loro primo incontro, Paolini ha gestito con maestria il gioco, mostrando una superiorità tecnica e tattica evidente sul campo.

Ora, al secondo turno, un’ardua prova attende Jasmine, che dovrà confrontarsi con la francese Caroline Garcia, decima racchetta mondiale e sesta testa di serie del torneo, che ha preso il posto della kazaka Elena Rybakina, n.5 WTA, ritiratasi.

WTA Zhengzhou Moyuka Uchijima Moyuka Uchijima 0 2 3 0 Jasmine Paolini • Jasmine Paolini 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Jasmine Paolini 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Debutto Favorevole per Bronzetti

Anche per Lucia Bronzetti, 24enne di Villa Verucchio e attualmente numero 63 del ranking WTA, l’avventura al “Zhengzhou Open” ha preso una piega positiva. Entrata nel tabellone principale come “alternate”, Bronzetti ha superato il primo turno battendo la wild card cinese Hanyu Guo (n.435 WTA) con il punteggio di 75 61, al termine di un’ora e 34 minuti di battaglia.

Per Lucia, il secondo turno si preannuncia combattuto, poiché sarà chiamata a sfidare la tunisina Ons Jabeur, settima giocatrice del mondo e quarta testa di serie del torneo. Sarà il secondo incontro tra le due dopo la vittoria di quest’anno della tunisina al Roland Garros.

WTA Zhengzhou Lucia Bronzetti • Lucia Bronzetti 0 7 6 0 Hanyu Guo Hanyu Guo 0 5 1 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Lucia Bronzetti 15-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi