Sebastian Korda Stupisce al Masters 1000 di Shanghai: Medvedev cade tra le sue maglie al terzo turno (Video)

Sebastian Korda ha tenuto a sottolineare a Daniil Medvedev il motivo per cui lo ha battuto all’Australian Open all’inizio della stagione. Infatti, l’americano, numero 26 del ranking ATP, ha offerto una performance impeccabile per abbattere il terzo classificato della classifica mondiale, siglando il passaporto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai.

Korda ha vinto con i parziali 7-6(8) 6-2, in 1h29, con particolare enfasi su ciò che è accaduto nel primo set. L’americano ha salvato due set points sul 4-6, un altro sul 6-7 – in un punto semplicemente spettacolare – e ha chiuso alla seconda opportunità.

Già all’inizio del secondo set, ha salvato l’unico break point che ha affrontato prima di sfruttare il primo che ha avuto a disposizione. Da lì in poi, si è stabilizzato e ha risolto con un ulteriore break al servizio. Così, Medvedev è un’altra vittima nella metà inferiore del tabellone, che sta diventando sempre più aperta. Agli ottavi di finale ci sono per ora Casper Ruud (8° testa di serie) e Korda (26°), mentre gli altri pre-designati ancora in gara sono Jannik Sinner (6°), Hubert Hurkacz (16°), Ben Shelton (19°), Francisco Cerundolo (20°) e Sebastian Baez (25°).

ATP Shanghai Sebastian Korda [26] Sebastian Korda [26] 7 6 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 6 2 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Medvedev 30-0 ace 3-0 → 3-1 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* df 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 df 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1





Marco Rossi