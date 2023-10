WTA 250 Seoul: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via

WTA 250 Seoul – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Jessica Pegula vs Viktoria Hruncakova

Nadia Podoroska vs Ashlyn Krueger

Claire Liu vs Qualifier

(WC) Na-Lae Han vs (7) Arantxa Rus

(3) Ekaterina Alexandrova vs Mai Hontama

Qualifier vs Yanina Wickmayer

Kathinka Von Deichmann vs Qualifier

Polina Kudermetova vs (6) Alycia Parks

(8) Katie Boulter vs Kaja Juvan

Bernarda Pera vs Yue Yuan

Eva Lys vs Anna Karolina Schmiedlova

Kayla Day vs (4) Marie Bouzkova

(5) Sofia Kenin vs Su Jeong Jang

Laura Pigossi vs Emina Bektas

Qualifier vs Kimberly Birrell

(WC) Dayeon Back vs (2) Jelena Ostapenko