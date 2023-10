Da Santa Marfgerita di Pula: Il resoconto di Venerdì 06 Ottobre 2023

Gabriele Piraino contro Nikolas Sanchez Izquierdo. E’ questa la finale maschile del torneo internazionale di tennis sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Si decidono nel week end i vincitori del terzo dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Capolavoro di Piraino, che ha superato in rimonta il portoghese Goncalo Oliveira, numero 1 del seeding, 6-7(5), 6-3, 6-3. L’italiano sfiderà in finale l’iberico, numero 2 del torneo, che ha dovuto sudare per avere la meglio 4-6, 6-4, 6-2 sul numero 6 Gianmarco Ferrari.

Italia sugli scudi anche nel doppio maschile, con tre rappresentanti su quattro in finale: i numeri 1 Luca Potenza e Giorgio Ricca affronteranno la coppia numero 2, formata da Augusto Virgili e dal giapponese Ryuki Matsuda.

Due italiane semifinaliste nella parte bassa del tabellone: sono Giorgia Pedone (6-4, 4-6, 6-4 sulla lucky looser Federica Urgesi) e la testa di serie numero 5 Nuria Brancaccio (7-5, 4-6, 7-5 su Dalila Spiteri). In finale, sfideranno la vincente del match tra la favorita della vigilia, l’elvetica Ylena In-Albon (6-4, 6-1 ad Aurora Zantedeschi) e la qualificata spagnola Ane Mintegi Del Olmo (6-3, 7-6 sulla ceca Nikola Bartunkova).