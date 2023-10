Primo allenamento di Jannik Sinner a Shanghai. L’azzurro si allena con Lorenzo Sonego. Domani il debutto nel 1000 cinese (Con il programma di domani – Video)

Jannik Sinner, sta vivendo un momento entusiasmante della sua carriera, conquistando attenzione e consensi da parte di pubblico e critica. A Shanghai, il suo focus è rivolto al secondo turno del Masters 1000 (dopo il bye dell’esordio), dove dovrà vedersela con l’americano Marcos Giron, classe 1993 e numero 80 del ranking ATP.

Domani, tutti gli occhi saranno puntati su Jannik Sinner, che si confronterà con Giron in una sfida che si preannuncia non facilissima. L’americano ha un gioco solido e un’esperienza non indifferente che potranno mettere alla prova l’azzurro che ha avuto poco tempo dopo le vittoriose fatiche di Pechino.

Sonego e Sinner: Un Allenamento che Fa Notizia

Non meno importante è il primo allenamento a Shanghai di Sinner, che ha condiviso il campo con un altro fiore all’occhiello del tennis italiano: Lorenzo Sonego.

Anche Sonego sarà in campo domani dopo l’esordio vittorioso di ieri e sfiderà l’americano Frances Tiafoe, testa di serie n.10.

Stadium Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Stefanos Tsitsipas vs [Q] Rinky Hijikata

2. Cristian Garin vs [2] Daniil Medvedev

3. [1] Carlos Alcaraz vs Gregoire Barrere (non prima ore: 12:30)

4. Yosuke Watanuki vs [7] Taylor Fritz

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [12] Tommy Paul vs Sebastian Ofner

2. [10] Frances Tiafoe vs Lorenzo Sonego

3. [6] Jannik Sinner vs Marcos Giron

4. Quentin Halys vs [5] Andrey Rublev

Grandstand 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. J.J. Wolf vs [15] Cameron Norrie

2. [18] Grigor Dimitrov vs Aleksandar Vukic

3. [Q] Mikhail Kukushkin vs [30] Daniel Evans

4. [27] Jiri Lehecka vs [WC] Diego Schwartzman

Court 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [21] Jan-Lennard Struff vs Matteo Arnaldi

2. Arthur Fils vs [24] Alejandro Davidovich Fokina

3. [Q] Beibit Zhukayev vs [13] Karen Khachanov

4. [31] Adrian Mannarino vs [Q] Chun-Hsin Tseng

Court 7 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Terence Atmane vs [22] Nicolas Jarry

2. Botic van de Zandschulp vs [32] Ugo Humbert

3. Hubert Hurkacz / Ben Shelton vs Rinky Hijikata / Cameron Norrie (non prima ore: 10:00)

4. Rafael Matos / Marcelo Melo vs Jamie Murray / Michael Venus

Court 6 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Matwe Middelkoop / Andreas Mies vs [4] Rohan Bopanna / Matthew Ebden

2. [6] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Zhe Li / Fajing Sun

3. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Alex de Minaur / Max Purcell

4. Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Nikola Mektic / John Peers

Marco Rossi