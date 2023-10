Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Giovedì 05 Ottobre 2023. In campo tre azzurri

Stadium Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Philip Sekulic vs Lorenzo Sonego

2. Pavel Kotov vs Arthur Fils

3. [WC] Diego Schwartzman vs Luca Van Assche (non prima ore: 12:30)

4. Yosuke Watanuki vs [WC] Juncheng Shang

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Alexander Shevchenko vs [Q] Chun-Hsin Tseng

2. [Q] Rinky Hijikata vs Laslo Djere

3. Alexei Popyrin vs Matteo Arnaldi

4. J.J. Wolf vs Pedro Cachin

Grandstand 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Nuno Borges vs Gregoire Barrere

2. Aleksandar Vukic vs Roberto Carballes Baena

3. Jordan Thompson vs [Q] Terence Atmane

4. Botic van de Zandschulp vs Christopher O’Connell

Court 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Mikhail Kukushkin vs Alexandre Muller

2. [Q] Beibit Zhukayev vs [Q] Stefano Napolitano

3. Aslan Karatsev vs Quentin Halys

4. Juan Pablo Varillas vs Sebastian Ofner