Circuito ATP-WTA-Challenger: I risultati completi dei giocatori italiani del 04 Ottobre 2023. I bookie puntano su un Sinner da record: per il titolo a Pechino è sfida aperta, e in quota spunta il successo alle Finals (LIVE)

Jannik Sinner ha raggiunto la finale del torneo di Pechino dopo aver battuto Carlos Alcaraz in semifinale. Nella giornata di oggi sfiderà Daniil Medvedev, contro cui si è già scontrato quest’anno nelle finali di Rotterdam e Miami, perdendo in entrambe le occasioni. Anche questa volta, per gli esperti, a partire davanti in quota è il russo: il successo di Sinner, infatti, si gioca tra 2,11 e 2,12 contro la vittoria avversaria che oscilla tra 1,67 e 1,70. Sul veloce indoor sono i giocatori più in forma del circuito e i bookmaker si aspettano una partita dominata dall’uno o dall’altro: nel set betting prevale il 2-0 per il russo a 2,50 seguito a stretto giro dal 2-0 per Sinner a 3,70.

Con la vittoria in semifinale Sinner è salito al quarto posto nella classifica mondiale, raggiungendo il record italiano di Panatta e mettendo al sicuro punti decisivi per la qualificazione alle Finals di Torino. Come riporta Agipronews, su Snai la vittoria dell’ultimo torneo della stagione tra i migliori 8 tennisti al mondo si gioca a 6,50 per l’italiano, dietro a Djokovic (2,25), Alcaraz (2,75) e lo stesso Medvedev (3,50).

ATP Shanghai Thanasi Kokkinakis • Thanasi Kokkinakis 0 6 3 Fabio Fognini Fabio Fognini 0 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Kokkinakis 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-40 4-2 → 5-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 2-0 → 2-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-30 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

F Medvedev– Sinner(6-0)1T Kokkinakis– Fognini(3-0)Jasmine Paolini in campo domani negli ottavi di finale.Nardi e Zeppieri in campo domani.

