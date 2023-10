Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (02 Ottobre 2023)

Al via sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula i tabelloni principale del terzo dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nel primo turno del tabellone principale maschile, Gabriele Piraino elimina 4-6, 6-2, 6-2 Lorenzo Rottoli, testa di serie numero 3. Eliminati la wild card Pietro Pampanin (2-6, 6-2, 6-3 contro il favorito della vigilia, il portoghese Goncalo Oliveira), Andrea Picchione (doppio 7-5 dal belga Buvaysar Gadamauri) e Fabrizio Andaloro (che si è ritirato per un problema al piede dopo tre giochi contro l’olandese Thiemo De Bakker).

Domani in campo sedici italiani: la testa di serie numero 4 Fausto Tabacco, Giorgio Tabacco, Luca Potenza, Giannicola Misasi e i derby tricolori Gianmarco Ferrari (6)-Giammarco Gandolfi, Tommaso Compagnucci-Giorgio Ricca, Mariano Tammaro-Giuseppe La Vela, Stefano Reitano-Marcello Serafini, Lorenzo Carboni-Federico Arnaboldi, Federico Iannaccone-Pietro Marino

Nelle qualificazioni femminili, al turno decisivo le italiane Federica Urgesi, Martina Spigarelli, Arianna Zucchini, Eleonora Alvisi, Angelica Moratelli, Anna Turati e Giulia Carbonaro, mentre nel primo turno del tabellone principale esordisce Giorgia Pedone.