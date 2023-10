WTA 1000 Pechino: Bella vittoria di Jasmine Paolini che accede al secondo turno dopo un match che pareva compromesso

Ottima vittoria di Jasmine Paolini che ha centrato il secondo turno nel torneo WTA 1000 di Pechino.

L’azzurra ha sconfitto questa mattina all’esordio la brasiliana Beatriz Haddad Maia classe 1996 e n.18 del mondo con il risultato di 36 64 64 dopo 2 ore e 24 minuti di partita.

Al secondo turno Jasmine Paolini sfiderà la wild card cinese Yue Yuan classe 1998 e n.147 WTA.

Da segnalare che Jasmine dopo aver perso il primo set per 3 a 6, nel secondo parziale si è trovata sotto per 1 a 3. Reazione dell’azzurra che controbrekkava l’avversaria e poi piazzava il break decisivo sul 4 pari. Nel gioco seguente la Paolini annullava due palle del controbreak e al secondo set point utile chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel terzo e decisivo set l’azzurra avanti per 4 a 0 subiva il ritorno della brasiliana che recuperava i due break ed impattava sul 4 pari. Proprio sul 4 pari la tennista carioca dal 30 a 0, commetteva diversi errori e subiva il break a 30. Nel gioco successivo la Paolini annullava una pericolosa palla break con un rovescio vinente ed al primo match point utile chiudeva la contesa per 6 a 4 con la complicità della tennista carioca che sulla palla match commetteva un errore gratuito.