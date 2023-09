Jannik Sinner e l’ episodio curioso con Daniel Evans attira l’attenzione (Video)

Jannik Sinner, ha affrontato un rientro in campo piuttosto complicato al torneo ATP di Pechino, segnando sia il suo debutto nel torneo che il suo ritorno in gioco dopo oltre una ventina giorni di assenza. Il numero uno italiano ha mostrato momenti di debolezza, subendo diversi blackout nel corso del match.

Sinner ha iniziato la partita bene, vincendo il primo set e servendo poi per il secondo. Più volte, il giovane italiano è sembrato vicino alla vittoria, ma ciò non si è concretizzato. Il suo avversario britannico, Daniel Evans, ha presentato più resistenza del previsto, trovandosi ad un certo punto davvero vicino a mandare Sinner ko.

Un episodio particolarmente curioso ha segnato l’inizio del terzo set, attirando sia sorrisi che smorfie dal pubblico e dal web. Sinner, affrontando un piccolo problema fisico, ha chiesto l’intervento del fisioterapista. In risposta, Evans, tra il serio e il faceto, ha imitato Sinner, dando vita a un momento di leggerezza che, nonostante fosse caratterizzato dal sorriso, ha lanciato una frecciata che non è passata inosservata.

Questo momento è stato immortalato in un video che sta circolando sul web, diventando oggetto di discussioni e critiche da parte degli appassionati di tennis e dei fan dei due giocatori. Mentre alcuni hanno apprezzato il senso dell’umorismo di Evans, altri hanno criticato il suo comportamento, considerandolo poco sportivo.

Jannik calls the physio, he started limping at the beginning of the 3rd set. Evans mock him… pic.twitter.com/9g1HjcKiNJ — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) September 29, 2023

Marco Rossi