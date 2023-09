WTA 1000 Pechino: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Lucia Bronzetti è al turno decisivo

Lucia Bronzetti è al turno decisivo delle qualificazioni del “China Open”, ultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.127.389 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Pechino.

La 24enne riminese di Villa Verucchio, n.65 WTA, reduce da due quarti di finale consecutivi (Guangzhou e Ningbo), ha battuto all’esordio per 64 16 62, in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco, la canadese Rebecca Marino, n.140 del ranking (entrata in tabellone al posto della tedesca Laura Siegemund, n.114 del ranking), confermando l’esito dell’unico precedente con la 32enne di Toronto, già sconfitta al primo turno del WTA 125 suk cemento di Chicago lo scorso agosto.

Sabato Bronzetti si giocherà l’ingresso nel tabellone principale o con la tedesca Tamara Korpatsch, n.107 del ranking, o con la statunitense Ashlyn Krueger, n.75 WTA, che un paio di settimane fa ad Osaka ha conquistato il suo primo trofeo nel circuito maggiore.

WTA Beijing Katie Boulter [2] Katie Boulter [2] 0 6 6 0 Zhuoxuan Bai • Zhuoxuan Bai 0 2 2 0 Vincitore: Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Zhuoxuan Bai 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Zhuoxuan Bai 0-15 0-40 2-1 → 3-1 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(2) Katie Boultervs Zhuoxuan Bai

Sijia Wei vs (13) Yanina Wickmayer



WTA Beijing Sijia Wei Sijia Wei 0 1 3 0 Yanina Wickmayer [13] Yanina Wickmayer [13] 0 6 6 0 Vincitore: Wickmayer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Yanina Wickmayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Sijia Wei 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Yanina Wickmayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Sijia Wei 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Yanina Wickmayer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sijia Wei 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Yanina Wickmayer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Sijia Wei 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Yanina Wickmayer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sijia Wei 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Yanina Wickmayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Sijia Wei 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Yanina Wickmayer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Sijia Wei 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Yanina Wickmayer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sijia Wei 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Xiaodi You vs (15) Anna Kalinskaya



WTA Beijing Xiaodi You Xiaodi You 6 4 5 Anna Kalinskaya [15] Anna Kalinskaya [15] 4 6 7 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Xiaodi You 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Xiaodi You 0-15 15-15 15-30 30-40 5-4 → 5-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Xiaodi You 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Xiaodi You 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Xiaodi You 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Xiaodi You 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Xiaodi You 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Xiaodi You 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Xiaodi You 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Xiaodi You 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Xiaodi You 15-0 40-0 1-0 → 2-0 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xiaodi You 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Xiaodi You 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Xiaodi You 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Xiaodi You 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Xiaodi You 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(3) Leylah Fernandez vs Eva Lys



WTA Beijing Leylah Fernandez [3] • Leylah Fernandez [3] 0 4 3 0 Eva Lys Eva Lys 0 6 6 0 Vincitore: Lys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Leylah Fernandez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 05:00

Emina Bektas vs (12) Kamilla Rakhimova



WTA Beijing Emina Bektas Emina Bektas 6 1 6 Kamilla Rakhimova [12] Kamilla Rakhimova [12] 3 6 7 Vincitore: Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 3-3* 3-4* 3*-5 4*-5 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Emina Bektas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Emina Bektas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Emina Bektas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Emina Bektas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Emina Bektas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Emina Bektas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Emina Bektas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Emina Bektas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Emina Bektas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Emina Bektas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Emina Bektas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Emina Bektas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Emina Bektas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Emina Bektas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(8) Elina Avanesyan vs Yufei Ren



WTA Beijing Elina Avanesyan [8] • Elina Avanesyan [8] 0 6 6 0 Yufei Ren Yufei Ren 0 3 1 0 Vincitore: Avanesyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elina Avanesyan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Yufei Ren 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Yufei Ren 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Yufei Ren 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Yufei Ren 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Yufei Ren 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Yufei Ren 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Elina Avanesyan 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Yufei Ren 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elina Avanesyan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Yufei Ren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(1) Peyton Stearns vs Anna-Lena Friedsam



WTA Beijing Peyton Stearns [1] • Peyton Stearns [1] 0 6 6 0 Anna-Lena Friedsam Anna-Lena Friedsam 0 2 1 0 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Peyton Stearns 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Laura Pigossi vs (16) Aliaksandra Sasnovich



WTA Beijing Laura Pigossi Laura Pigossi 0 7 6 Aliaksandra Sasnovich [16] Aliaksandra Sasnovich [16] 6 6 4 Vincitore: Pigossi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Laura Pigossi 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 6 – ore 05:00

(5) Bernarda Pera vs Claire Liu



WTA Beijing Bernarda Pera [5] • Bernarda Pera [5] 0 2 0 0 Claire Liu Claire Liu 0 6 6 0 Vincitore: Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Bernarda Pera 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 0-4 → 0-5 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Jodie Burrage vs (10) Yulia Putintseva



WTA Beijing Jodie Burrage Jodie Burrage 0 3 3 0 Yulia Putintseva [10] • Yulia Putintseva [10] 0 6 6 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yulia Putintseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Jodie Burrage 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Jodie Burrage 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jodie Burrage 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jodie Burrage 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jodie Burrage 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Jodie Burrage 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(4) Mirra Andreeva vs Kimberly Birrell



WTA Beijing Mirra Andreeva [4] • Mirra Andreeva [4] 0 6 6 0 Kimberly Birrell Kimberly Birrell 0 3 4 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Kimberly Birrell 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Kimberly Birrell 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kimberly Birrell 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(6) Lucia Bronzetti vs Rebecca Marino



WTA Beijing Lucia Bronzetti [6] Lucia Bronzetti [6] 6 1 6 Rebecca Marino Rebecca Marino 4 6 2 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Rebecca Marino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Rebecca Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Rebecca Marino 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Rebecca Marino 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Rebecca Marino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Rebecca Marino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Rebecca Marino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Rebecca Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Rebecca Marino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 05:00

Diane Parry vs (9) Magdalena Frech



WTA Beijing Diane Parry Diane Parry 0 4 4 0 Magdalena Frech [9] Magdalena Frech [9] 0 6 6 0 Vincitore: Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(7) Rebeka Masarova vs Kateryna Baindl



WTA Beijing Rebeka Masarova [7] Rebeka Masarova [7] 0 2 4 0 Kateryna Baindl Kateryna Baindl 0 6 6 0 Vincitore: Baindl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kateryna Baindl 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Kateryna Baindl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Kateryna Baindl 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Kateryna Baindl 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Kateryna Baindl 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kateryna Baindl 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Kateryna Baindl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Kateryna Baindl 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Kateryna Baindl 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Kayla Day vs (14) Cristina Bucsa



WTA Beijing Kayla Day Kayla Day 6 2 1 Cristina Bucsa [14] Cristina Bucsa [14] 2 6 6 Vincitore: Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Kayla Day 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Kayla Day 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Kayla Day 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kayla Day 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kayla Day 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kayla Day 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Tamara Korpatsch vs Ashlyn Krueger