Matteo Arnaldi centra la qualificazione nel torneo ATP 500 di Pechino. Al primo turno sfiderà Wolf (con il tabellone completo)

Matteo Arnaldi centra la qualificazione nel torneo ATP 500 di Pechino.

L’azzurro ha sconfitto questa mattina al turno decisivo Aleksandar Vukic con il risultato di 63 62 in 1 ora e 16 minuti di partita.

Al primo turno sfiderà l’americano Jeffrey John Wolf classe 1998 e n.51 ATP.

Nel primo set Arnaldi sul 4 a 3 piazzava il break decisivo a 0 e poi nel gioco successivo annullava una palla break dopo aver commesso anche un doppio fallo sul 40 pari prima di chiudere la frazione al secondo set point utile per 6 a 3.

Nel secondo set Matteo, dal 40-30, metteva a segno il break nel primo game del parziale e poi nel gioco successivo annullava 4 palle break e si portava sul 2 a 0. Nel terzo gioco nuovo break di Arnaldi che non aveva più problemi nel corso della partita chiudendo set e match per 6 a 2.

Md

(1) Alcaraz, Carlos vs (Q) Hanfmann, Yannick

Khachanov, Karen vs Musetti, Lorenzo

(Q) Harris, Lloyd vs Etcheverry, Tomas Martin

Struff, Jan-Lennard vs (7) Ruud, Casper

(3) Rune, Holger vs Auger-Aliassime, Felix

(WC) McDonald, Mackenzie vs Dimitrov, Grigor

(WC) Shang, Juncheng vs (SE) Nishioka, Yoshihito

Evans, Daniel vs (6) Sinner, Jannik

(8) Zverev, Alexander vs Schwartzman, Diego

Davidovich Fokina, Alejandro vs (WC) Zhou, Yi

(Q) Arnaldi, Matteo vs (Q) Wolf, J.J.

Jarry, Nicolas vs (4) Tsitsipas, Stefanos

(5) Rublev, Andrey vs Norrie, Cameron

Humbert, Ugo vs Sonego, Lorenzo

de Minaur, Alex vs Murray, Andy

Paul, Tommy vs (2) Medvedev, Daniil

ATP Beijing Matteo Arnaldi [4] Matteo Arnaldi [4] 6 6 Aleksandar Vukic [6] Aleksandar Vukic [6] 3 2 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Vukic 0-15 30-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche Partita Tennis: Arnaldi vs Vukic





Statistiche Arnaldi Vukic Aces 5 1 Double Faults 3 1 First Serve 39/65 (60%) 23/44 (52%) 1st Serve Points Won 28/39 (72%) 16/23 (70%) 2nd Serve Points Won 16/26 (62%) 9/21 (43%) Break Points Saved 5/5 (100%) 0/3 (0%) Service Games Played 9 8 Return Rating 225 67 1st Serve Return Points Won 7/23 (30%) 11/39 (28%) 2nd Serve Return Points Won 12/21 (57%) 10/26 (38%) Break Points Converted 3/3 (100%) 0/5 (0%) Return Games Played 8 9 Net Points Won 10/12 (83%) 3/7 (43%) Winners 23 10 Unforced Errors 7 10 Service Points Won 44/65 (68%) 25/44 (57%) Return Points Won 19/44 (43%) 21/65 (32%) Total Points Won 63/109 (58%) 46/109 (42%) Max Speed 209 km/h

129 mph 201 km/h

124 mph 1st Serve Average Speed 186 km/h

115 mph 186 km/h

115 mph 2nd Serve Average Speed 147 km/h

91 mph 154 km/h

95 mph









Marco Rossi