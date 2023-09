ATP 250 Chengdu e Zhuhai: Il programma completo delle Semifinali. Lorenzo Musetti alla caccia della finale a Chengdu

ATP 250 Chengdu

Center Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 15:30)

1. Nuno Borges / Arthur Rinderknech vs [2] Francisco Cabral / Rafael Matos

2. Roman Safiullin vs [2] Lorenzo Musetti (non prima ore: 11:30)

3. [1] Alexander Zverev vs [3] Grigor Dimitrov (non prima ore: 13:30)

Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 13:00)

1. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Marcos Giron / Rubin Statham

COURT 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. Sebastian Korda / Mackenzie McDonald vs [2] Jamie Murray / Michael Venus