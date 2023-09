Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata

Daniel Michalski per il poker, Federico Arnaboldi per il primo hurra. Saranno loro i due finalisti dell’Itf maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il primo dei sei tornei Itf Combined internazionali organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il davisman polacco, che ha vinto su questi campi l’ultimo torneo del 2022 e due in primavera, ha regolato 6-1, 6-2 Gabriele Piraino, testa di serie numero 9, mentre Arnaboldi, numero 8 del seeding, ci ha messo un game in più (6-1, 6-3) per superare il numero 3 del tabellone Giovanni Oradini.

Due italiane sono entrate nelle semifinali del tabellone femminile. La qualificata Federica Bilardo ha avuto la meglio per 7-5, 6-3 sulla finlandese Laura Hietaranta e domani sfiderà la numero 1 del seeding, la spagnola Carlota Martinez Cirez (6-1, 6-3 a Martina Colmegna, numero 5 del seeding). Deborah Chiesa ha regolato con un doppio 6-3 la qualificata tedesca Carolin Raschdorf e ora se la vedrà con un’altra tennista teutonica, Katharina Hobgarski, numero 4 (6-1, 6-2 a Diletta Cherubini).