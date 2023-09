ATP 250 Chengdu e Zhuhai: Il programma completo di Sabato 23 Settembre 2023. Finalmente in campo Lorenzo Musetti

ATP 250 Chengdu

Center Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 13:00)

1. [3] Grigor Dimitrov vs Juan Pablo Varillas

2. [Q] Philip Sekulic vs [2] Lorenzo Musetti

3. [1] Alexander Zverev vs [Q] Pavel Kotov (non prima ore: 10:30)

Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 13:00)

1. Marcos Giron vs Arthur Rinderknech

2. Corentin Moutet vs [7] Miomir Kecmanovic

3. [3] Marcelo Demoliner / Matwe Middelkoop vs Marcos Giron / Rubin Statham

Court 2 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 13:00)

1. Christopher O’Connell / Aleksandar Vukic vs [2] Francisco Cabral / Rafael Matos

2. Max Purcell / Jordan Thompson vs Ariel Behar / Patrik Niklas-Salminen

3. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs John Peers / Roman Safiullin

4. Nuno Borges / Arthur Rinderknech vs [4] Julian Cash / Robert Galloway

1. [4] Sebastian Kordavs Alexandre Muller2. Dalibor Svrcinavs [5] Tomas Martin Etcheverry3. [7] Andy Murrayvs Aslan Karatsev (non prima ore: 11:00)4. [Q] Marc Polmansvs [2] Cameron Norrie(non prima ore: 13:30)

COURT 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth

2. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Evan King / Reese Stalder

3. [PR] N.Sriram Balaji / Andre Begemann vs Sebastian Korda / Mackenzie McDonald

4. Tomas Martin Etcheverry / Cristian Garin vs [2] Jamie Murray / Michael Venus