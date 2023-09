Sharapova giocherà a Pickleball a Miami con McEnroe contro la coppia Agassi-Graf

Mentre in Italia il Padel sta consolidando posizioni dopo il “boom” di qualche anno fa, negli States sta impazzando il Pickleball. Per certi versi più simile al tennis vista l’assenza delle pareti “giocabili”, questo sport si sta imponendo nel paese nordamericano grazie alla costruzione continua di nuovi campi ma anche con la forza di testimonial di lusso, attratti da questa disciplina rapida e poco faticosa.

È notizia recente il passaggio di Jack Sock e Genie Bouchard ai tornei ufficiali che si svolgono negli USA, e un guru del tennis come Andre Agassi s’è innamorato del Pickleball, investendo di tasca sua bei dollari nella costruzione di campi e promozione di eventi. Adesso anche Maria Sharapova sbarca nel Pickleball: la russa ha annunciato via social che il prossimo 4 febbraio all’Hard Rock di Miami giocherà un match di esibizione chiamato “Pickleball Slam 2” insieme a John McEnroe, sfidando niente meno che la coppia Agassi-Graf. “Oserei dire di essere un po’ competitiva e anche un filo nervosa” afferma Masha nel simpatico video social. “The Mac Attack is Back” afferma un sorridente John, armato di cappellino d’ordinanza preparato per l’occasione.

Il Pickleball in realtà non è uno sport nuovo di zecca. La sua nascita risale al 1965 per merito di Joel Pritchard, membro del Congresso degli Stati Uniti, che insieme al suo amico Bill Bell inventò questo passatempo per impegnare i figli durante le vacanze estive, in uno spazio abbastanza ristretto e senza attrezzature complicate. Negli USA si stimano oltre 70 milioni di giocatori, per la maggior parte molto giovani, cosa questa che fa pensare ad una disciplina già radicata, non solo una moda passeggera. La pandemia ha accelerato una crescita che sembrava già piuttosto repentina: l’amministratore delegato di USA Pickleball ha affermato meno di due anni il numero dei giocatori nel paese è raddoppiato. Ben 37 nazioni hanno aderito alla International Pickleball Federation, che punta nel prossimo futuro a diventare disciplina olimpica.