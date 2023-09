Lucia Bronzetti Accede ai Quarti di Finale nel “Galaxy Holding Group Open” di Guangzhou

Lucia Bronzetti ha raggiunto i quarti di finale del “Galaxy Holding Group Open” (WTA 250), torneo WTA 250 con un montepremi di 259.303 dollari. La 24enne di Rimini, attualmente al n.60 del ranking mondiale, ha brillantemente superato gli ottavi di finale, sconfiggendo la giapponese Mouka Uchijima, n.173 del ranking.

La Bronzetti aveva già battuto Uchijima, 22enne di origini malesiane nata a Kuala Lumpur, nel 2019 durante il turno decisivo delle qualificazioni dell’ITF da 25mila dollari di Torino. Tuttavia, il match di oggi, che era programmato per le 8 ora italiana, è stato posticipato di quasi due ore a causa delle condizioni di caldo estremo.

Lucia affronterà ora nei quarti di finale o la belga Greet Minnen, numero 68 del ranking WTA, o la britannica Harriet Dart, numero 151. Il match con Uchijima non è stato facile per l’azzurra. Nel primo set, dopo un avvio difficile in cui ha perso il servizio nei primi due turni di battuta, la Bronzetti ha dimostrato grande carattere, ribaltando la situazione da 1-3 a 6-3.

Il secondo set ha visto un andamento simile ma all’inverso, con Lucia che ha guadagnato un vantaggio iniziale di 3-1. Ma Uchijima ha risposto con un impressionante ritorno, portandosi dal 1-3 al 3-4 e battuta per la cinese. Tuttavia, l’esperienza e la determinazione di Bronzetti hanno prevalso. Mostrando grande spirito competitivo, ha sfruttato gli errori dell’avversaria e, dopo un game tirato, ha chiuso il set 6-3 con un ace e un servizio vincente.