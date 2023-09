Stagione Asiatica e la Corsa per le Nitto ATP Finals a Torino

Con l’avvicinarsi della stagione asiatica, l’attenzione si concentra sulla Pepperstone ATP Live Race To Turin. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev hanno già garantito il loro posto alle Nitto ATP Finals. Molti altri giocatori mirano a esibirsi al meglio in Asia per guadagnarsi un posto a Torino.

Jannik Sinner, attualmente in quarta posizione nella Live Race To Turin con 4.365 punti, è ben posizionato per ottenere una qualificazione diretta al torneo. L’italiano, vincitore del suo primo Masters 1000 a Toronto ad agosto, ha già fatto una comparsa a Torino due anni fa come riserva. Il suo prossimo impegno è il torneo di Pechino alla fine di settembre.

Dietro Sinner, la competizione è serrata. Andrey Rublev, con 3.640 punti, è quinto, mentre Taylor Fritz, con 3.010 punti, è nono. Tra i due, solo 630 punti di differenza. Rublev mira a qualificarsi per le Nitto ATP Finals per il quarto anno consecutivo.

Alexander Zverev detiene l’ottavo posto, l’ultimo per la qualificazione diretta, con 3.030 punti. Dopo un quarto di finale agli US Open, il tedesco, già due volte vincitore delle Nitto ATP Finals, spera di mantenere il suo slancio. Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, rispettivamente sesto e settimo, completano la Top 8. Va notato che Rune non ha conseguito due vittorie consecutive nel circuito dal torneo di Wimbledon.

Infine, Casper Ruud, Alex de Minaur, Tommy Paul e Frances Tiafoe occupano le posizioni da decimo a tredicesimo. Per loro, eccellenti prestazioni in Asia saranno fondamentali per alimentare le speranze di un posto alle Nitto ATP Finals.

Ecco la classifica aggiornata con il simbolo di qualificazione (✔️) per i primi tre giocatori:

1. ✔️ 🇷🇸 Novak Djokovic (36 anni) – 8,945 punti

2. ✔️ 🇪🇸 Carlos Alcaraz (20 anni) – 8,175 punti

3. ✔️ 🇷🇺 Daniil Medvedev (27 anni) – 6,590 punti

4. 🇮🇹 Jannik Sinner (22 anni) – 4,365 punti

5. 🇷🇺 Andrey Rublev (25 anni) – 3,640 punti

6. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas (25 anni) – 3,570 punti

7. 🇩🇰 Holger Rune (20 anni) – 3,055 punti

8. 🇩🇪 Alexander Zverev (26 anni) – 3,030 punti

9. 🇺🇸 Taylor Fritz (25 anni) – 3,010 punti

10. 🇳🇴 Casper Ruud (24 anni) – 2,625 punti

11. 🇦🇺 Alex de Minaur (24 anni) – 2,505 punti

12. 🇺🇸 Tommy Paul (26 anni) – 2,435 punti

13. 🇺🇸 Frances Tiafoe (25 anni) – 2,210 punti

14. 🇷🇺 Karen Khachanov (27 anni) – 1,910 punti

15. 🇬🇧 Cameron Norrie (28 anni) – 1,860 punti

16. 🇵🇱 Hubert Hurkacz (26 anni) – 1,775 punti

17. 🇺🇸 Ben Shelton (20 anni) – 1,605 punti

18. 🇦🇷 Francisco Cerundolo (25 anni) – 1,580 punti

19. 🇧🇬 Grigor Dimitrov (32 anni) – 1,465 punti

20. 🇨🇱 Nicolas Jarry (27 anni) – 1,450 punti

21. 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina (24 anni) – 1,415 punti

22. 🇳🇱 Tallon Griekspoor (27 anni) – 1,410 punti

23. 🇮🇹 Lorenzo Musetti (21 anni) – 1,370 punti

24. 🇩🇪 Jan-Lennard Struff (33 anni) – 1,367 punti

25. 🇦🇷 Sebastian Baez (22 anni) – 1,345 punti

26. 🇨🇿 Jiri Lehecka (21 anni) – 1,302 punti

27. 🇺🇸 Christopher Eubanks (27 anni) – 1,228 punti

28. 🇦🇷 Tomas Martin Etcheverry (24 anni) – 1,210 punti

29. 🇫🇷 Adrian Mannarino (35 anni) – 1,196 punti

30. 🇷🇸 Laslo Djere (28 anni) – 1,150 punti





Francesco Paolo VIllarico