Berrettini torna a tifare Italia nella decisiva partita di Coppa Davis. L’Italia non si qualifica solo se perderà per 0 a 3 contro la Svezia (in campo oggi alle ore 15)

Matteo Berrettini non mancherà l’occasione di supportare la sua squadra nazionale nella decisiva partita del girone delle fasi finali di Coppa Davis. L’Italia è sulla buona strada per qualificarsi ai quarti di finale dopo il netto 3-0 inflitto al Cile. Con la vittoria del Canada per 2-1 sui sudamericani, gli azzurri ora hanno il destino nelle proprie mani.

La situazione per la squadra di capitan Volandri è chiara: evitare una sconfitta per 0-3 contro la Svezia. Una sola vittoria garantirebbe agli azzurri un posto nella Final 8 che si terrà a Malaga.

Nel tentativo di prepararsi al meglio per la partita, ieri sul Centrale si sono allenati prima Matteo Arnaldi, che ha fatto il suo debutto in Coppa Davis a Bologna, ottenendo una vittoria nel singolare contro Cristian Garin, seguito da Lorenzo Musetti. A completare la sessione di allenamento è stato Lorenzo Sonego, impegnato in una sessione atletica con l’uso della palla medica.

In vista della partita, gli azzurri non hanno perso l’occasione di interagire con i fan sui canali social della Federazione Italiana Tennis e Padel. Una curiosità ha riguardato la conoscenza reciproca tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che sono stati protagonisti nel doppio contro il Cile.

Passando al regolamento, è fondamentale notare che all’Italia basterà vincere un match. In caso di pareggio tra due nazioni, la differenza sarà determinata dallo scontro diretto nel girone. Se invece ci sono tre nazioni a pari punti, la differenza viene fatta basandosi sulla percentuale di singoli match vinti nel girone, quoziente set, quoziente game e infine classifica nel ranking per nazioni alla vigilia delle Finals. Tuttavia, se solo due squadre rimangono in parità secondo uno dei criteri, prevale l’esito dello scontro diretto, senza bisogno di passare ai criteri successivi.





