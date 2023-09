WTA 125 Parma: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 9 azzurre tra Md e Quali

WTA 125 Parma – Tabellone Principale – terra

(1) Anna Karolina Schmiedlova vs Carole Monnet

Ylena In-Albon vs Reka-Luca Jani

(WC) Jennifer Ruggeri vs Chloe Paquet

Noma Noha Akugue vs (6) Kaja Juvan

(3) Clara Burel vs Dalma Galfi

Nuria Brancaccio vs Jessica Bouzas Maneiro

Qualifier vs Darja Semenistaja

Qualifier vs (8) Aliona Bolsova

(7) Anna Bondar vs (WC) Silvia Ambrosio

(WC) Giorgia Pedone vs Qualifier

Dalila Jakupovic vs Erika Andreeva

(WC) Eleonora Alvisi vs (4) Viktoriya Tomova

(5) Jaqueline Cristian vs Sara Errani

Zeynep Sonmez vs Qualifier

Katarina Zavatska vs (SE) Astra Sharma

Marina Bassols Ribera vs (2) Ana Bogdan

(1) Katarzyna Kawavs Irina Khromacheva(2) Camilla Rosatellovs Dalila Spiteri(3) Eva Veddervs (WC) Laura Mair(4) Antonia Ruzicvs (WC) Elena Bocchi

Center Court – ore 11:00

(1) Katarzyna Kawa vs Irina Khromacheva

(2) Camilla Rosatello vs Dalila Spiteri Non prima 13:00

Grandstand – ore 11:00

(4) Antonia Ruzic vs Elena Bocchi

(3) Eva Vedder vs Laura Mair