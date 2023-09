WTA 1000 Guadalajara: Il Tabellone Principale. Tre azzurre ai nastri di partenza

WTA 1000 Guadalajara – Tabellone Principale – parte alta

(1) Ons Jabeur vs Bye

Lauren Davis vs Alycia Parks

Qualifier vs Martina Trevisan

Louisa Chirico vs (15) Jasmine Paolini

(9) Beatriz Haddad Maia vs Danielle Collins

Caroline Dolehide vs Peyton Stearns

Camila Osorio vs Magdalena Frech

Bye vs (8) Ekaterina Alexandrova

(4) Madison Keys vs Bye

Emma Navarro vs Qualifier

Leylah Fernandez vs Qualifier

Yanina Wickmayer vs (13) Elise Mertens

(12) Anhelina Kalinina vs Qualifier

Sofia Kenin vs Qualifier

Marta Kostyuk vs Stacey Fung

Bye vs (6) Jelena Ostapenko

WTA 1000 Guadalajara – Tabellone Principale – parte bassa

(7) Veronika Kudermetova vs Bye

Renata Zarazua vs (WC) Eugenie Bouchard

Qualifier vs Dayana Yastremska

Robin Montgomery vs (10) Victoria Azarenka

WTA 1000 Guadalajara – Tabellone Principale – parte alta

(16) Karolina Pliskova vs Qualifier

Hailey Baptiste vs (WC) Lya Isabel Fernandez Olivares

Aliaksandra Sasnovich vs Arantxa Rus

Bye vs (3) Caroline Garcia

(5) Belinda Bencic vs Bye

(WC) Ajla Tomljanovic vs Taylor Townsend

Sloane Stephens vs Qualifier

Emiliana Arango vs (11) Anastasia Potapova

(14) Mayar Sherif vs Camila Giorgi

Kristina Mladenovic vs Cristina Bucsa

Storm Hunter vs Iryna Shymanovich

Bye vs (2) Maria Sakkari