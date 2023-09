WTA 1000 Guadalajara: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA 1000 Guadalajara – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Ann Li vs Jessica Failla

Monica Niculescu vs (10) Katrina Scott

(2) Polina Kudermetova vs Varvara Lepchenko

(WC) Victoria Rodriguez vs (14) Asia Muhammad

(3) Sachia Vickery vs Alana Smith

Ena Shibahara vs (15) Whitney Osuigwe

(4) Elvina Kalieva vs Alexa Guarachi

Demi Schuurs vs (9) Isabella Shinikova

(5) Jana Fett vs Ulrikke Eikeri

Nicole Melichar-Martinez vs (12) Grace Min

(6) Natalija Stevanovic vs Sofia Sewing

(WC) Maria Fernanda Navarro Oliva vs (13) Maria Mateas

(7) Carol Zhao vs Ellen Perez

(ALT) Alternate Alternate vs (11) Raveena Kingsley

(8) Anastasia Tikhonova vs Veronica Miroshnichenko

Ana Sofia Sánchez vs (16) Maria Herazo Gonzalez

(1) Ann Livs Jessica FaillaMaria Fernanda Navarro Olivavs (13) Maria MateasAna Sofia Sánchezvs (16) Maria Herazo GonzalezVictoria Rodriguezvs (14) Asia Muhammad

Court 1 – ore 18:00

(4) Elvina Kalieva vs Alexa Guarachi

(5) Jana Fett vs Ulrikke Eikeri

(3) Sachia Vickery vs Alana Smith

(2) Polina Kudermetova vs Varvara Lepchenko

Court 3 – ore 18:00

Monica Niculescu vs (10) Katrina Scott

Nicole Melichar-Martinez vs (12) Grace Min

Ena Shibahara vs (15) Whitney Osuigwe

(7) Carol Zhao vs Ellen Perez

Court 2 – ore 18:00

Demi Schuurs vs (9) Isabella Shinikova

(6) Natalija Stevanovic vs Sofia Sewing

(8) Anastasia Tikhonova vs Veronica Miroshnichenko

vs (11) Raveena Kingsley