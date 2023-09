Cruz Hewitt, figlio di Lleyton, ha debuttato a 14 anni nel ITF M25 Darwin

Il team australiano di Coppa Davis ha esordito ieri con una sconfitta nel duro girone di Manchester, battuto per 2-1 dai padroni di casa, ma per il capitano Lleyton Hewitt un bel sorriso è arrivato da Darwin. Nel torneo ITF Futures categoria M25 ospitato nella cittadina australiana suo figlio Cruz (14 anni) ha debuttato nel tennis Pro nel tabellone di qualificazione, riportando due vittorie. Singolare che il debutto in un evento professionistico di Cruz sia avvenuto proprio mentre papà è impegnato in Europa sulla panchina della squadra nazionale, visto che l’ex due volte campione Slam sta seguendo passo dopo passo la crescita di figlio nello sport.

Cruz ha ottenuto la sua prima vittoria da professionista nel primo turno di qualificazioni al Darwin Tennis International, vincendo 3-6 6-4 10-5 sul 25enne Brian Tran. Subito dopo un’altra vittoria (6-3 6(4)-7 10-3) sul 21enne Jerome Iaconi al secondo turno. Due grandi battaglie, che fanno subito venire in mente lo spirito indomito e combattivo di papà, uno dei più acerrimi lottatori della sua epoca. La corsa di Cruz si è interrotta bruscamente al terzo match di “quali”, disputato oggi, battuto per 6-3 6-1 sotto i colpi potenti del 24enne Jesse Delaney.

“Sono davvero entusiasta di aver ottenuto la mia prima vittoria, ho fatto una bella rimonta nel primo match” ha dichiarato Cruz. “È bello andare in posti diversi ed è molto divertente esser qua, sono venuto qui per mettermi alla prova a questo livello contro alcuni giocatori più esperti e vedere come vado. Oggi perderò anche la scuola, quindi è ancora meglio... Papà è lontano in Coppa Davis in questo momento, quindi non è potuto venire ma gli ho parlato al telefono ed era felice ed entusiasta per la mia vittoria” conclude il giovane Hewitt.

Sembra che Cruz voglia provarci seriamente con la carriera tennista. Suo padre ha sempre affermato che avrebbe lasciato ampia scelta ai figli sull’eventualità di una carriera sportiva, ma nel caso li avrebbe accompagnati volentieri nel loro percorso. La stampa di Melbourne ha riportato negli scorsi mesi che la famiglia Hewitt ha scelto di spostarsi da Melbourne investendo 4 milioni di dollari per una villa a Burleigh Heads sulla Gold Coast, a due passi da uno dei migliori centri tennistici del paese, il KDV (noto in Australia come la “fabbrica dei campioni”), il tutto motivato dal voler assecondare la crescita di Cruz nel tennis.

A detta dei coach di questa struttura e altri tecnici nazionali, Cruz è un ragazzo dall’ottimo potenziale, ‘bravo se non migliore’ del famoso papà alla stessa età. Non è la prima volta che qualcuno se ne esce con dichiarazioni del genere, ma come si dice in questi casi, se son rose…

Marco Mazzoni