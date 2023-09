Inchiesta in Francia su un sistema di abusi ai danni di giovani tenniste. Angelique Cauchy accusa il suo ex allenatore: “Mi ha violentata più di 400 volte in due anni, ho pensato al suicidio”

Terremoto nel tennis francese. Una commissione parlamentare sta portando avanti un’indagine che cerca di far luce su numerosi abusi subiti da giovanissime tenniste dai loro allenatori. Dopo le violenze raccontate dalla tennista tunisina Selima Sfar in giovane età, adesso è l’ex junior transalpina Angelique Cauchy a denunciare un incubo durato due anni, con continui stupri subiti dal suo allenatore Andrew Gueddes (oggi 55enne). La 36enne ex giocatrice ha deciso di raccontare la sua terribile storia di violenza fisica e psicologica davanti alla commissione, istituita dal parlamento francese. In questo video di RMC Sport, Angelique racconta alcuni momenti della sua bruttissima adolescenza rovinata da continui stupri e violenze psicologiche subita dal suo coach nel periodo trascorso a La Baule, nel nord della Francia. Le sue parole sono durissime.

Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis, témoigne devant une commission d’enquête à l’Assemblée nationale des viols dont elle a été victime pic.twitter.com/WbWvIHvVtd — RMC Sport (@RMCsport) September 5, 2023

“Il mio allenatore, Andrew Gueddes, mi ha violentata più di 400 volte in due anni” accusa Angelique. “Ha iniziato attaccandomi verbalmente. Ho provato a difendermi e gli ho chiesto di smetterla, ripetendo, giorno dopo giorno: ‘Non toccarmi, non è giusto. Non voglio’. L’allenatore le rispondeva: ‘Non preoccuparti, tra allenatori e ragazze succede molto spesso'”.

“Nel giro di poco tempo sono diventata una sorta di schiava sonnambula. Quando ci allenavamo a La Baule le nostre stanze erano a dieci metri di distanza. Cominciò entrando nel mio letto. Poi mi ha fatto andare nella sua stanza. Ho vissuto un incubo che mi ha rovinato la carriera. Ho pensato più volte al suicidio. Mi disse addirittura che avevo l’AIDS, ho vissuto dieci o quindici anni pensando che avrei potuto avere l’AIDS.”

Durante un ritiro di due settimane, toccò il fondo: “Furono i 15 giorni peggiori della mia vita. Mi violentava tre volte al giorno. Avevo un piccolo blocco notes dove tenevo gli autografi dei giocatori del PSG, andavo a vederli al Camp des Loges. Tra questi fogli avevo scritto: ‘Non ce la faccio più, deve finire, farò smettere tutto’. Ho pensato molte volte di suicidarmi”.

“Era noto nel mondo del tennis che il comportamento di Gueddes con le ragazze era violento. Ma quando una donna si è lamentata con il presidente del club, la risposta è stata: ‘Sì, ma ci porta i titoli’”. Accusa questa ancor più grave, che indica un sistema noto ma coperto.

Purtroppo Angelique non era l’unica ragazzina abusata da quest’orco. Andrew Geddes alla fine è stato denunciato grazie alle accuse di altre minori, tutte di età compresa tra 12 e 17 anni, sistematicamente aggredite e violentate nel tennis club di Sarcelles, nella periferia occidentale di Parigi. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, Geddes si comportava sempre allo stesso modo, cercava di sedurre le ragazze, le “controllava e manipolava”, isolandole dalle loro famiglie e dai loro amici, diventando così facili prede. Nel gennaio 2021, Geddes è stato condannato a diciotto anni di carcere per aggressione e stupro di minori, ma all’epoca quel brutto caso fu visto come un “comportamento isolato”.

Angelique Cauchy adesso ha deciso aprire il vaso degli orrori, raccontando dettagliatamente la propria storia e sottolineando che anche i dirigenti del club Sarcelles e molti personaggi della Federazione sapevano ma facevano finta di non sapere nulla. Queste rivelazioni, confermate dalla testimonianza, sono state decisive all’istituzione di una commissione parlamentare davanti all’Assemblea Nazionale, con lo scopo di indagare in profondità in questo sistema per squarciare anni di silenzio e complicità a più livelli nel tennis francese. La commissione nel mese di dicembre pubblicherà i risultati delle indagini riferendo al governo.

Marco Mazzoni