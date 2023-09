Wawrinka polemizza contro l’attuale format della Davis per lo scarsissimo pubblico presente (video)

Pochissimo pubblico a Manchester per Francia vs. Svizzera

Il 2023 è un anno di passaggio per la Coppa Davis. Dopo la clamorosa rottura tra ITF e Kosmos all’inizio della anno, la più antica manifestazione a squadre dello sport ancora attiva (nata nel 1900) è stata organizzata in questa stagione secondo il format e le regole messe in opera dal precedente gestore e approvate dalla Federazione Internazionale. Sembra scontato che dal 2024 ci saranno molti cambiamenti, e se non un’altra totale rivoluzione.

Uno degli aspetti più criticati della svolta voluta fortemente dall’ex stella del Barcellona Pique è stata l’introduzione di gironi per accedere alla fase finale, con la conseguente perdita del “classico” scontro casa-trasferta per la maggior parte delle squadre partecipanti. Scontato che quando in una sede scendono in campo due nazioni ospiti, il pubblico sia meno interessato. Ancor più se mancano le stelle prima grandezza di quei paesi, quasi campioni che da soli riescono a richiamare gli spettatori.

Purtroppo la sfida tra Francia e Svizzera a Manchester si sta svolgendo nel totale disinteresse del pubblico britannico, come mostra Stan Wawrinka in un post social diffuso appena prima dell’inizio delle partite, con commento pepato dell’elvetico “grazie Pique e ITF”.

In effetti lo scenario non è dei migliori, né per l’evento che per i giocatori. Tra i commenti, spicca quello dell’australiano Millman: “Non è più Coppa Davis”. Sicuramente la Coppa Davis necessita un forte ripensamento, ma anche la collaborazione dell’ATP per trovare una collocazione in calendario che possa aiutare la manifestazione a ritrovare interesse e vigore.