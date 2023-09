Swiatek risponde alle critiche: “Non dovevo difendere niente, ogni nuovo torneo è un’opportunità per vincere”

Iga Świątek ha trascorso un’estate buona a livello di risultati, ma tutt’altro che esaltante. Dopo Roland Garros, la polacca ha vinto solo il torneo di casa a Varsavia, ottenendo buoni piazzamenti a Wimbledon (quarti), nei 1000 nord americani (due semifinali), fino a US Open dove invece è stata nettamente sconfitta negli ottavi da Ostapenko. “Non so nemmeno io cosa sia successo”, chiosava delusa Iga dopo questa brutta partita, la peggior sconfitta da quando è diventata n.1. Proprio la modesta prestazione nel torneo da lei vinto lo scorso anno le costa il primato nel ranking WTA, visto che Sabalenka (ancora in corsa a New York, gioca oggi nei quarti) è già sicura di scalzarla lunedì prossimo. Swiatek aveva approcciato US Open non al meglio, affermando di sentirsi piuttosto stanca e di non vedere l’ora di poter staccare un po’ la spina dal tour, per un meritato riposo. Forse non si sentiva davvero al top, e lei è ben consapevole di come la sua massima prestazione in campo è strettamente connessa alla miglior condizione atletica, per spinta e copertura del campo. Probabilmente il suo serbatoio è prossimo alla riserva. La netta sconfitta patita a New York ha attirato molte critiche, tanto aver stimolato una sua risposta diretta via social.

Iga ha scritto sul concetto di “difesa” nel tennis. Qualcosa che sente estraneo al suo modo di pensare e vivere la professione. A suo parere non c’è niente da difendere, solo affrontare nuove sfide ogni settimana e porsi nuovi obiettivi. Ecco il post della polacca in merito.

Some of my thoughts about… defeding. Many thanks for all your support on my first journey as a no 1 in women’s tennis. #keepgoing #gettingstarted pic.twitter.com/kbvrCxE0qB — Iga Świątek (@iga_swiatek) September 6, 2023

“Nell’ultimo anno e mezzo ho avuto il tempo per osservare e vivere quanto la gente parli e scriva sul concetto del “difendere”, sulla “difesa” di titoli, classifica, punti… Sono sorpresa di esser arrivata talvolta a pensare a queste cose per via di tutto ciò. Ma… non ho bisogno di difendere niente e credo che questo sia un buon momento per scriverne al riguardo. Per me lo sport è un ciclo di costanti cambiamenti come la vita di tutti i giorni, possiamo vincere o perdere, ed è tutto qua, è molto semplice. Nuova stagioni, prossimi tornei, nuove opportunità di GUADAGNARE, RAGGIUNGERE, non difendere qualcosa. Molto semplice.

Nel corso della US swing avrei potuto vincere e raggiungere migliori risultati, questo è certo. So che alcuni di voi si aspettavano di più, molti di voi si aspettavano che io potessi difendere il titolo, il n.1 in classifica. Ma resto fedele alla mia mentalità: quando lavoro duro, sto sviluppando me stessa e facendo il mio lavoro, creerò molte più chance di VINCERE, di RAGGIUNGERE i miei risultati e non di difendere. Il modo di farlo e focalizzarmi sui miei alti standard in quel che faccio e imparare dai migliori dello sport e dal mio team.

E si… è stato un viaggio incredibile essere n.1 del tennis femminile! Grazie per aver seguito. Cercherò di apprezzare questo periodo prima di andare avanti, cercando di raggiungere molto altro.

Ultimo, ma non per importanza… vi ringrazio molto per il sostegno e i tanti messaggi positivi che mi avete mandato. Mi date un sacco di energia per lavorare duramente”.

Un messaggio chiaro, un po’ piccato per le critiche ricevute, ma che spiega la sua mentalità positiva. Guardare avanti ogni giorno, con nuove sfide e risultati da raggiungere, un’attitudine perfetta per un mondo così competitivo come quello del tennis di vertice, dove vincere non è mai facile. Tuttavia è indubbio che per come funziona il ranking nel tennis, quando non raggiungi l’anno seguente lo stesso risultato dell’anno prima, nel ranking non hai difeso i punti conquistati. Anche questo, è un dato di fatto.

Marco Mazzoni