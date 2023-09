Niente allenamento per Alcaraz in vista del match odierno contro Zverev

“Sto bene, non è niente di serio” affermava sicuro in press conference Carlos Alcaraz dopo aver battuto Matteo Arnaldi lunedì pomeriggio a New York. Il n.1 del mondo (ancora per poco, sarà scalzato lunedì prossimo da Djokovic anche se vincerà il suo secondo US Open) ha disputato il suo match contro l’azzurro con una vistosa fasciatura alla coscia. In campo è sembrato mobile e sicuro negli spostamenti, ma l’incontro è stato piuttosto breve e non così stressante dal punto di vista fisico.

Il team Alcaraz tuttavia ha scelto di non rischiare niente e adottare misure conservative in vista dell’impegno contro Zverev in programma nella notte tra mercoledì e giovedì, tanto che ieri Carlos non si è allenato sui campi di Flushing Meadows, concentrandosi sulla fisioterapia sotto le mani del suo specialista Juanjo Moreno. Per quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, già domenica, in vista del match di ottavi vs. Arnaldi, Alcaraz non si era praticamente allenato in campo, svolgendo quasi esclusivamente un lavoro di recupero.

Sarà interessante a questo punto valutare la condizione dello spagnolo, ma anche quella di Zverev, che contro Sinner negli ottavi è stato in campo 4 ore e 40 minuti sotto un’afa davvero intensa, dando fondo a tutte le proprie energie per venire a capo dell’italiano. US Open si conferma uno Slam molto duro, per le mutevoli condizioni e per essere l’ultimo Slam in stagione. Non è un caso che l’ultimo tennista capace di difendere il titolo conquistato l’anno prima sia stato Roger Federer nel lontano 2008. Da allora, ogni anno un vincitore diverso.