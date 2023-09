Ben Shelton, promessa del tennis USA, avanza alle semifinali dell’US Open e sfiderà Novak Djokovic

Ben Shelton, di soli 20 anni ma già identificato come un talento generazionale del tennis statunitense, ha confermato martedì sera le sue due settimane da sogno, qualificandosi per le semifinali dell’US Open. Questo rappresenta il suo miglior risultato in un torneo del Grande Slam, considerando che si tratta solo della sua quinta (!) partecipazione ai Majors. È bene ricordare che Shelton è diventato professionista solo nell’estate del 2022, poche settimane dopo aver vinto il titolo di singolo della NCAA.

In un match serale che è stato spettacolare, ma non sempre giocato al meglio contemporaneamente da entrambi i giocatori, Shelton, attualmente numero 47 al mondo ma pronto a debuttare nella top 20 dopo l’US Open, ha sconfitto il connazionale Frances Tiafoe, numero 10 ATP e semifinalista nel 2022, con il punteggio di 6-2, 3-6, 7-6(7), 6-2, in poco più di tre ore. Il match è stato caratterizzato da un terzo set tumultuoso, con sei break al servizio e un tie-break frenetico, che ha finito per determinare l’esito della partita. Nelle semifinali di venerdì, Shelton sfiderà Novak Djokovic, futuro numero uno al mondo e vincitore di 23 titoli del Grande Slam.

