AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina: si completa il tabellone principale con i vincitori delle qualificazioni. Passaro e Piros debuttano e passano al secondo turno. Domani scende in campo Fognini

Già tantissimo pubblico nella prima giornata della XIX edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova in svolgimento presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila Dollari. Una settimana di grande tennis che si chiuderà domenica 10 settembre con le finali di singolare e doppio. E sono ufficiali i nomi che hanno vinto le qualificazioni: Andrea Picchione, Federico Iannaccone, Hady Habib, Chun-Hsin Tseng, Giovanni Oradini e Lorenzo Rottoli che conquistano il pass per il Main Draw. Debutto super nel tabellone principale per il giovane talento azzurro Francesco Passaro. Prestazione perfetta dell’italiano che ha battuto nettamente il francese Kyrian Jacquet (6-4/6-0). Nel 2023 Passaro ha raggiunto la finale nel challenger di Trieste e la semifinale nel challenger di Vicenza e Madrid, e i quarti finale nei challenger di Verona e Tenerife. In carriera ha vinto il challenger di Trieste. Attualmente è il numero 172 della classifica mondiale ATP. E’ alla sua seconda partecipazione al torneo di Genova. Passa al secondo turno anche la testa di serie numero 4, l’ungherese Zsombor Piros (nella foto) che ha battuto Andrea Pellgrino in due set (7-6/6-3),

Si entra nel vivo nella giornata di domani con un programma ricchissimo sui campi di Valletta Cambiaso . A partire dalle 10 sul Centrale Beppe Croce l’italiano Vavassori, testa di serie numero 8, affronterà il croato Ajdukovic. Poi Travaglia incontrerà il brasiliano Thiago Monteiro, numero 5 del tabellone principale e vincitore nella scorsa edizione qui a Genova. Quindi Bonadio contro Seyboth Wild, terza testa di serie. A seguire l’atteso debutto di Fabio Fognini che scenderà in campo contro Vacherot. A partire dalle 19.30 poi il francese Paire, numero 6 del torneo, e l’argentino Trungelliti. Infine il derby azzurro tra Gigante e Napolitano.

CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Andrea Vavassori vs Duje Ajdukovic

2. Stefano Travaglia vs [5] Thiago Monteiro

3. Riccardo Bonadio vs [3] Thiago Seyboth Wild

4. Valentin Vacherot vs [7] Fabio Fognini

5. [6] Benoit Paire vs Marco Trungelliti (non prima ore: 19:30)

6. Matteo Gigante vs Stefano Napolitano

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nino Serdarusic vs [2] Federico Coria

2. [WC] Enrico Dalla Valle vs [Q] Andrea Picchione

3. [1] Alexander Shevchenko vs [WC] Marcello Serafini

4. [Q] Chun-Hsin Tseng vs [Q] Federico Iannaccone

5. [1] Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori vs Enrico Dalla Valle / Stefano Travaglia

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Hady Habib vs Nicholas David Ionel

2. Francesco Maestrelli vs [Q] Lorenzo Rottoli

3. Salvatore Caruso vs [Q] Giovanni Oradini

4. Marco Bortolotti / Francesco Passaro vs Francesco Forti / Julian Ocleppo (non prima ore: 13:00)

5. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [WC] Francesco Maestrelli / Filippo Romano