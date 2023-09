Matteo Berrettini in Coppa Davis a Bologna? Le dichiarazioni di Volandri

La presenza di Matteo Berrettini nella prossima fase a gironi della Coppa Davis a Bologna sembra essere sempre più in dubbio. A confermarlo è il capitano dell’Italtennis, Filippo Volandri, che durante la sua partecipazione agli studi di SuperTennis ha dichiarato: “È difficile oggi pensare di vedere Matteo in Coppa Davis a Bologna”.

Il contesto in cui si inserisce questa affermazione riguarda l’imminente sfida dell’Italia contro il Canada, campione in carica, che lo scorso anno aveva sconfitto gli azzurri in semifinale. In quella circostanza, era proprio Berrettini a scendere in campo nel doppio decisivo a Malaga, affiancando i colori nazionali anche contro Cile e Svezia.

L’assenza di Berrettini rappresenterebbe una perdita significativa per l’Italia, visto il suo contributo determinante in precedenti edizioni del torneo. “Matteo si stava rimboccando le maniche, stava tornando a dare delle priorità importanti”, ha aggiunto Volandri, sottolineando come il tennista romano stesse cercando di rientrare con determinazione nel contesto agonistico. Tuttavia, una serie di infortuni, definiti dal capitano come “dovuti alla casualità”, potrebbero compromettere i suoi piani.

Nonostante le circostanze, Volandri mostra di conoscere a fondo la determinazione e la forza di carattere di Berrettini: “Noi conosciamo Matteo, sa guardarsi dentro e prendere anche dalle persone che gli stanno vicino l’opportunità di andare avanti”. Il capitano dell’Italtennis ha poi espresso il suo rammarico per la possibile assenza del tennista, ricordando come lo stesso Berrettini gli avesse confidato l’importanza del torneo: “Mi aveva detto: ‘So che la Davis mi farà bene’. Era alla ricerca di stimoli e già l’anno scorso a Bologna aveva fatto molto bene”.

Volandri ha voluto lanciare un messaggio di speranza, pur consapevole delle difficoltà del momento: “Adesso non possiamo prendere decisioni affrettate, ma posso dire che sarei sorpreso, e felice, di vederlo a Bologna”.





Francesco Paolo Villarico