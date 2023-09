Us Open: Il programma di Domenica 03 Settembre 2023. In campo anche Novak Djokovic, Iga Swiatek e il derby americano. Tanti azzurri nel torneo Junior

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

T. Paul vs B. Shelton

C. Wozniacki vs C. Gauff

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

B. Gojo vs N. Djokovic

I. Swiatek vs J. Ostapenko

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

K. Muchova vs X. Wang

S. Cirstea vs B. Bencic

R. Hijikata vs F. Tiafoe

D. Stricker vs T. Fritz

Grandstand – Ore: 17:00

K. Pliskova / D. Vekic vs L. Fernandez / T. Townsend

J. Pegula / A. Krajicek vs B. Mattek-Sands / J. Murray

M. Gonzalez / A. Molteni vs T. Griekspoor / T. Kokkinakis

T. Townsend / B. Shelton vs A. Sutjiadi / R. Bopanna

M. McDonald / A. Mies vs R. Ram / J. Salisbury

Court 17 – Ore: 17:00

P. Herbert / N. Mahut vs M. Granollers / H. Zeballos

R. Montgomery / C. Ngounoue vs L. Siegemund / V. Zvonareva

G. Olmos / T. Puetz vs D. Schuurs / H. Nys

R. Montgomery / A. Michelsen vs E. Perez / J. Rojer

Court 5 – Ore: 17:00

J. Cash / H. Patten vs R. Bopanna / M. Ebden

J. Brady / L. Stefani vs T. Maria / A. Rus

E. Avanesyan / K. Rakhimova vs S. Hsieh / X. Wang

Court 10 – Ore: 17:00

Y. Zhou vs L. Poertner

J. Bernales vs N. Sato

A. Shah vs K. Kang

A. Harmon vs E. Perelygina

Court 11 – Ore: 17:00

P. Schoen vs C. Woestendick

T. Evans vs K. Sidorova

A. Forger vs L. Tien

I. Lacy vs L. Perez Alarcon

A. Gea vs K. Bigun

Court 12 – Ore: 17:00

A. Urhobo vs M. Crossley

R. Jamrichova vs M. Joint

C. Williams vs G. Vulpitta

Y. Nandal vs H. Searle

Z. Pawlikowska vs T. Rabman

Court 13 – Ore: 17:00

V. Glozman vs E. McDonald

Y. Demin vs O. Bonding

S. Park vs F. Cina

G. Maduzzi vs K. Hui

Court 4 – Ore: 17:00

B. Djuric vs F. De Michele

N. Bartunkova vs R. Munk Mortensen

T. Valentova vs L. Taylor

C. Caniato vs A. Razeghi

Court 6 – Ore: 17:00

M. Forbes vs M. Kriznik

C. McNeil vs C. Esquiva Banuls

A. Ganesan vs M. Dahlin

S. Lam vs L. Samsonova

A. Kovackova vs M. Gae

Court 7 – Ore: 17:00

S. Saito vs A. Teodosescu

M. Exsted vs H. Jones

C. Mester vs K. Quevedo

J. Prado Angelo vs F. Cavallo

F. Bondioli vs J. Filip

Court 8 – Ore: 17:00

O. Center vs M. Stankiewicz

N. Basiletti vs A. Hamilton

M. Molder vs P. Barbier Gazeu

H. Roh vs T. Svajda

Court 9 – Ore: 17:00

A. Anazagasty-Pursoo vs R. Dencheva

Z. Ji vs M. Mrva

L. Moyano vs A. Tu

H. Matsuoka vs S. Eriksson

Court 14 – Ore: 17:00

M. Rottgering vs J. Fonseca

R. Sakamoto vs I. Radulov

M. Stojsavljevic vs W. Sonobe

I. Jovic vs A. El Aouni

Court 15 – Ore: 17:00

A. Gureva vs S. Zhiyenbayeva

R. Horovitz vs A. Karahan

J. Hrazdil vs A. Melero Kretzer

H. Kinoshita vs E. Milic