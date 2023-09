Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Zverev batte Dimitrov e trova Sinner come nel 2021. Medvedev avanza a New York. Carlos Alcaraz perde un set ma sarà sfida con Arnaldi agli ottavi. Si salva Ons Jabeur

Alexander Zverev, ex numero tre al mondo e attuale campione olimpico, continua a inseguire il sogno del suo primo titolo del Grand Slam e sabato sera si è qualificato per gli ottavi di finale dell’US Open per la quarta volta consecutiva (in cinque anni, poiché non ha giocato nel 2022 a causa di un infortunio). L’atleta tedesco, va ricordato, è stato molto vicino (a soli due punti) a vincere il torneo nel 2020, ma ha perso la finale contro Dominic Thiem.

Il tedesco di 26 anni, che dopo una pausa di sette mesi a causa di un infortunio è ora vicino alla top 10 e in lotta per qualificarsi alle ATP Finals, ha sconfitto in un attesissimo terzo turno il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 19 ATP e anch’esso in una stagione molto positiva, con i punteggi di 6-7(2), 7-6(8), 6-1 6-1, in una battaglia durata quasi quattro ore caratterizzata da due set di livello straordinario. Il tie-break del secondo set ha fatto la differenza, considerando che Dimitrov aveva avuto due set points. Agli ottavi di finale, che in questa parte del tabellone si giocheranno lunedì, Zverev, 12° ATP, affronterà l’italiano Jannik Sinner, sesto, in un match molto atteso. Il confronto diretto vede un vantaggio di 3-1 per il tedesco, inclusa una vittoria negli ottavi di questo torneo nel 2021.

Daniil Medvedev, terzo al mondo e campione dell’US Open nel 2021, ha fatto un altro passo verso un possibile secondo titolo a New York, sabato, poco dopo l’una del mattino ora locale. Il 27enne russo ha offerto una prestazione di qualità, qualificandosi nuovamente per gli ottavi di finale del torneo.

Il russo è stato messo alla prova dopo due set molto tranquilli, ma ha sconfitto Sebastian Baez (32° al mondo) con i punteggi di 6-2, 6-2 7-6(6) in un match che è diventato complicato nel terzo set. L’argentino, che aveva all’attivo una serie di due titoli e 12 vittorie consecutive, ha mostrato il suo valore – conducendo 5-2 nel terzo set – ma non è riuscito a vincere il set ad uno dei principali favoriti per il titolo. Medvedev affronterà agli ottavi di finale l’australiano Alex De Minaur, che lo ha recentemente sconfitto nel Masters 1000 del Canada.

Carlos Alcaraz continua a difendere il titolo dell’US Open, superando un altro ostacolo per tornare alla seconda settimana del Grand Slam di New York. Il numero uno al mondo ha perso un set per la prima volta in questa edizione del 2023, ma ciò non l’ha scalfito e ha mostrato le differenze contro Daniel Evans (28°).

Il britannico ha cercato di resistere, ma Alcaraz ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale a Flushing Meadows con i punteggi di 6-2, 6-3, 4-6 6-3, in poco più di tre ore. Evans ha alzato il livello nel secondo set e ha approfittato di qualche imprecisione del giovane spagnolo per entrare in partita, ma la risposta di Alcaraz è stata implacabile nel quarto set, evitando l’incertezza di un quinto set. Alcaraz ha concluso il match con un impressionante totale di 60 winners contro solo 23 errori non forzati, mostrando un grande dominio del suo gioco offensivo, rendendo difficile per Evans sperare in una sorpresa. E il margine avrebbe potuto essere anche maggiore, dato che Alcaraz ha “solo” sfruttato sei dei 17 break point creati, con Evans che ha cercato di mantenere la concentrazione in quei momenti.

Ora, lo spagnolo, che perderà la leadership del ranking ATP a favore di Novak Djokovic indipendentemente da ciò che succederà a New York, si prepara per un match della nuova generazione contro Matteo Arnaldi (61°), che gioca per la prima volta a questo livello di un Major. Sarà la prima volta che i due giovani talenti si sfideranno, e sarà per un posto nei quarti di finale dell’US Open.

Ons Jabeur, numero cinque al mondo, si è qualificata per gli ottavi di finale dell’US Open dopo aver superato un match estremamente combattuto all’Arthur Ashe Stadium.

La tunisina ha nuovamente avuto bisogno di tre set ma ha trionfato ancora, questa volta contro Marie Bouzkova (31ª nel ranking) con i punteggi di 5-7, 7-6(5) 6-3, dopo un incredibile 2h58 minuti di gioco con punti spettacolari da entrambe le parti.

Questo match è stato un vero e proprio spettacolo di tennis offensivo da entrambe le parti, in particolare da Jabeur che ha realizzato ben 56 winners – anche se ha commesso 63 errori non forzati.

Jabeur è stata vicina alla sconfitta, essendo stata 5-5 nel tie-break, ma ha gestito molto bene la pressione e ha alzato il livello nel set decisivo.

Nella lotta per un posto nei quarti di finale, la tunisina affronterà la cinese Qinwen Zheng.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

Grandstand – Ore: 17:00

Court 17 – Ore: 17:00

Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 19:00

Court 11 – Ore: 19:00

Court 13 – Ore: 19:00

Court 7 – Ore: 19:00

