US Open: Sinner demolisce Hanfmann, al secondo turno c’è il derby con Sonego

Esordio sul velluto per Jannik Sinner a US Open nella notte di New York. Il miglior tennista italiano, testa di serie n.6 del quarto Slam stagionale, ha sconfitto senza problemi il tedesco Yannick Hanfmann (n.54 ATP), regolato con un secco 6-3 6-1 6-1 che ben spiega l’andamento di un match senza storia. Ottimo ingresso nel torneo, che gli regala un secondo turno particolare, un derby con Lorenzo Sonego, altrettanto bravo (e rapido) nello sconfiggere lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran (n.131) in tre set.

Jannik non aveva mai vinto un match in uno Slam con uno score così secco, solo 5 game perduti. Ha disputato una partita davvero aggressiva, spingendo forte la palla ma senza prendersi grandi rischi. La sua velocità nello scambio, aggressività in risposta mirando al centro per rubare campo all’avversario e poi entrare a tutta col colpo successivo ha subito messo in grave difficoltà Hanfmann, che non è mai riuscito a trovare una contro mossa credibile. Il diritto di Sinner è stato a devastante, “l’altro Yannik” è stato soverchiato fin dall’avvio con un break immediato che ha messo in chiaro la differenza di qualità, potenza e intensità di gioco.

Sinner nel primo set è volato avanti 5-2 e in risposta non ha sfruttato ben 4 set point (un paio di stecche in risposta, forse per il voler davvero spaccare la palla per tanta potenza). Poco male, ha chiuso il parziale 6-3 al turno di servizio successivo, senza alcune problema.

Dal secondo set davvero non c’è stata più partita: doppio break immediato per Sinner (4-0) e via al comando saldamente. Hanfmann compie il suo massimo sforzo per evitare un umiliante “cappotto” nel quinto game, un gioco infinito durato oltre 10 minuti, tra Ace e palle break, ma alla fine il tedesco lo porta a casa. È solo un “brodino”, Sinner impone la sua spinta e, forte del vantaggio, trova anche delle variazioni interessanti, come palle corte e schemi d’attacco, per il 6-1. Buoni test per i match successivi, per affinare mano e sicurezza.

Nel terzo set il break per Jannik arriva nel quarto game, un allungo che chiude definitivamente la partita con un altro break sul 4-1. Ottimo Sinner, davvero sciolto, sicuro, un’altra categoria rispetto al tedesco.

No issues for Jannick Sinner! He's headed for Round 2! pic.twitter.com/mEf6zsmiYw — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Un dato statistico ben spiega la forza e costanza di rendimento dell’azzurro nel 2023: ha vinto il 77,8% dei partite in stagione, è la percentuale più alta mai toccata un tennista italiano sul tour Pro nell’era Open.

Così Sinner ai microfoni a fine partita (riportiamo da Supertennis): “Sono soddisfatto, credo di aver giocato una partita molto positiva. Dopo Cincinnati abbiamo avuto un paio di giorni off, non ho pensato al tennis, ho giocato a golf e fatto altre cose. Poi abbiamo iniziato una settima di lavoro molto duro, una settimana intensa in cui ho lavorato anche tanto sul fisico. È arrivato Umberto e abbiamo fatto un po’ di lavoro combined palestra-tennis e oggi questo lavoro ha dato i suoi frutti. Sia fisicamente sia tennisticamente in campo mi sentivo molto bene. Il derby non è mai semplice anche se io sono abbastanza bravo a mettere da parte questo tipo di emozioni. Sono contento di giocare con lui, è un ottimo tennista ed è migliorato molto; è un lottatore, serve bene, spinge il dritto e sul rovescio è migliorato moltissimo. Sarà una partita difficile ma è importante giocarle. Quando sei in campo non pensi da dove viene il tuo avversario, pensi solo a quello che va fatto. Ovviamente ci sarà un po’ di tensione ma il fatto che due italiani scenderanno in campo è un buon segno, uno andrà sicuramente al terzo turno”.

Y. Hanfmann vs J. Sinner



Slam Us Open Y. Hanfmann Y. Hanfmann 3 1 1 J. Sinner [6] J. Sinner [6] 6 6 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-5 → 1-6 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-4 → 1-4 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1