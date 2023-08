Eubanks: “Manca nel maschile un afroamericano che apra la strada come ha fatto Serena. Spero di poter ispirare qualche ragazzino”

Chris Eubanks dopo lo scoppiettante Wimbledon si è presentato di fronte al pubblico di casa con una buona vittoria all’esordio contro Kwon, che gli permette di continuare la sua strada nel torneo. Al secondo turno trova Bonzi, con la prospettiva di sfidare Tsitsipas al terzo turno. Prima dell’avvio di US Open, Chris ha rilasciato una bella intervista al quotidiano britannico The Guardian, nella quale si è soffermato sugli esordi e sul presente del suo sport. A suo dire oggi in America (e non solo) è mancato molto un tennista di colore che abbia aperto la strada ai giovani, molto più propensi a lanciarsi nel basket piuttosto che nel tennis. Il concetto di appartena è ancora molto forte, come l’emulazione. Ecco alcuni passaggi dell’intervista.

“Il periodo trascorso da giovane in giro con Donald Young è stata la mia occasione per allenarmi seriamente, con un professionista di prim’ordine. A lui piaceva il modo in cui colpivo e avermi intorno. Poter allenarmi e vedere quell’alto livello di tennis ogni giorno ha fatto miracoli per il mio gioco. Quando sono tornato nei tornei giovanili, la palla sembrava andare molto più lentamente. Avevo molto più tempo, sentivo di poter fare esattamente quello che volevo quando volevo. Mi ha anche aiutato a sviluppare il gioco che ho adesso, a essere più aggressivo e a correre dei rischi. Certo, c’è voluto del tempo, ma alla fine sono arrivato dopo volevo essere”.

Anche la sua esperienza come commentatore per Tennis Channel è stata importante e formativa: “Mi è veramente piaciuto. Ho pensato: questo è qualcosa in cui posso di essere bravo. E, in una certa misura, mi ha tolto un po’ di peso dalle spalle e mi ha fatto dire, ehi, se non riesco col tennis, penso che questo sia qualcosa che posso fare. Il mio gioco è iniziato a migliorare da allora, quando mi sono liberato, ho giocato meglio sentendomi più libero e ho anche iniziato a capire la partita molto meglio. Esperienze davvero importanti”.

Non è facile, purtroppo anche i nostri giorni, emergere negli States in uno sport individuale essendo afroamericano. Per Chris una sorta di Serena al maschile sarebbe la scintilla che potrebbe far decollare tutto il movimento. “Sono stato fortunato con i miei mentori, mi ha dato la possibilità di vedere che era possibile perché è difficile per un ragazzo credere davvero di poter essere qualcosa di importante in questo sport se non vede farlo da qualcuno che gli assomiglia. È difficile convincere un bambino dicendogli “Puoi farlo”, se quando guarda la TV non vede nessuno che ti assomiglia fare una cosa del genere. Penso che, dal punto di vista maschile, non abbiamo avuto il lusso di avere un uomo di colore come Serena che ha dominato lo sport. La speranza è che presto arrivi un gruppo sempre più numeroso, inclusi afroamericani, così che i ragazzini neri possano accendere la TV, guardare uno dei ‘nostri’ giocare e dire: Ehi, potrei volerlo fare. Forse non vorrà giocare a basket e provare col tennis. È un passaggio molto importante”.

Dopo la sua spettacolare stagione su erba, non sono arrivati i risultati sperati nei due 1000 in Nord America. Eubanks dice di non sentire troppa pressione a US Open: “Aspettative? Non mi interessa, ho fiducia. Quello che ho fatto nell’ultimo anno dimostra che il mio processo funziona. Non concentrarmi sul vincere o perdere, ma concentrami solo sulla fiducia. Ho fatto tutto questo? Ho dormito abbastanza? Ho mangiato la giusta quantità? Ho fatto i servizi extra? Se faccio tutte quelle cose mi sento bene quando sono in campo, e se esco la fuori e non vinco, le aspettative degli altri non contano davvero per me. Ho fatto quello che dovevo fare, semplicemente non è andata come volevo. Questo è il tennis, passiamo alla prossima settimana”.

Un attitudine positiva ancor più importante visto il tennis super offensivo e a grande rischi che Chris porta in campo.

Marco Mazzoni