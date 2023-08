Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 1. Caroline Wozniacki ritorna in grande stile, Coco Gauff soffre ma avanza, mentre Auger-Aliassime continua la sua crisi Stefanos Tsitsipas facile su Raonic. Già eliminato Holger Rune

Caroline Wozniacki, 33 anni, ha fatto un ritorno trionfante ai tornei del Grand Slam, vincendo il suo primo incontro dal suo ritiro nell’Australian Open 2020. La danese, finalista al US Open nel 2009 e 2014, ha mostrato una forma impeccabile superando la russa Tatiana Prozorova, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-1 in appena 1h29.

Al secondo turno si prevede un incontro da non perdere: Wozniacki si scontrerà con una delle sue più grandi rivali, la ceca Petra Kvitova. Questo sarà il loro 15º incontro, con Kvitova che guida la serie per 8-6. Questo duello promette di essere un eccellente spettacolo di apertura per le sessioni serali dello stadio Arthur Ashe.

Nel frattempo, la promettente stella americana Coco Gauff, di soli 19 anni, ha dovuto lottare duramente per assicurarsi un posto nel secondo turno. Gauff, attualmente sesta nel ranking mondiale, ha avuto una sfida intensa contro la veterana tedesca Laura Siegemund, superandola solo dopo 2h51 di gioco con 4-6, 6-2, 6-4. L’incontro è stato contrassegnato da numerose discussioni tra le giocatrici e l’arbitro Marjana Veljovic. Ospiti illustri come Barack e Michelle Obama, Maria Sharapova, Seal e Lindsay Vonn hanno assistito alla sfida. Gauff affronterà ora la giovane russa di 16 anni, Mirra Andreeva, in un atteso scontro tra ‘teenagers’.

Altre campionesse di Grand Slam, Petra Kvitova e Jelena Ostapenko, hanno avuto esordi positivi. Kvitova, vittoriosa a Wimbledon nel 2011 e 2014, ha superato l’iberica Cristina Bucsa, mentre Ostapenko ha dovuto lottare un po’ di più prima di superare la nostra Jasmine Paolini.

Tuttavia, non tutti i favoriti sono riusciti a passare. Il canadese Felix Auger-Aliassime continua a deludere i fan quest’anno. Dopo aver vinto solo uno dei suoi ultimi sei incontri, il numero 15 del mondo è stato eliminato al primo turno da Mackenzie McDonald. La prestazione di Auger-Aliassime è stata caratterizzata da numerose occasioni mancate, riuscendo a convertire solo uno dei tredici break point a suo favore. Questa stagione disastrosa vede il canadese al di fuori della top 50 nella race, con un bilancio negativo di 14 vittorie a fronte di 15 sconfitte.

Stefanos Tsitsipas, settimo al mondo e uno dei giocatori da tenere d’occhio nella parte bassa del tabellone degli US Open, ha offerto lunedì una prestazione impressionante, qualificandosi agevolmente per il secondo turno di quello che storicamente è il peggiore tra i quattro Grand Slam della sua carriera.

Il greco, che ha appena compiuto 25 anni, non aveva mai vinto nemmeno un set contro Milos Raonic, ex numero 3 ATP, nei due precedenti incontri. Ma questa volta non ha dato molte opportunità al canadese, imponendosi con facilità per 6-2, 6-3 6-4, in una partita conclusasi in meno di due ore, dimostrando di essere un concorrente di rilievo per le due settimane nella città che non dorme mai. Al secondo turno, Tsitsipas affronterà il svizzero Dominic Stricker.

Holger Rune è arrivato agli US Open con una valigia piena di dubbi. Non aveva vinto da Wimbledon e soffriva di un infortunio alla schiena che lo tormentava da allora, motivo per cui si era ritirato a Cincinnati. Nonostante ciò, è arrivato a New York come il quarto giocatore al mondo, una posizione che non ha assolutamente giustificato cadendo clamorosamente al primo turno contro Roberto Carballes Baena.

Affrontando il numero 63 del ranking ATP, un tennista che aveva solo due vittorie su superfici veloci in questa stagione, Rune era lontano dalla sua forma migliore e non sembrava mai fisicamente a suo agio, finendo per perdere con i parziali di 6-3, 4-6, 6-3 6-2, in 2 ore e 40 minuti. Il danese ha subito una costante pressione, perdendo il servizio in sette dei 14 break points concessi , con Carballes che gestiva il match in modo esemplare . Quindi, il danese lascia la terza sezione del tabellone principale ancora più aperta, con Casper Ruud ora favorito teorico per raggiungere le semifinali in un’area che vede anche Sebastian Korda, Adrian Mannarino, Frances Tiafoe, Tommy Paul e Alejandro Davidovich Fokina come teste di serie. Carballes attende Jiri Lehecka o Aslan Karatsev.





Marco Rossi

Slam Us Open I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 6 6 R. Peterson R. Peterson 0 1 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 R. Peterson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Peterson 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Swiatek 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 R. Peterson 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 R. Peterson 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

I. Swiatekvs R. Peterson

L. Tien vs F. Tiafoe



Slam Us Open L. Tien L. Tien 2 5 1 F. Tiafoe [10] F. Tiafoe [10] 6 7 6 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Tien 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 L. Tien 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 L. Tien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 30-0 30-15 15-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

L. Siegemund vs C. Gauff



Slam Us Open L. Siegemund L. Siegemund 6 2 4 C. Gauff [6] C. Gauff [6] 3 6 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Muller vs N. Djokovic



Slam Us Open A. Muller A. Muller 0 2 3 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 6 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Muller 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 2-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 0-6 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 0-4 A. Muller 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 0-2 → 0-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

V. Azarenka vs F. Ferro



Slam Us Open V. Azarenka [18] V. Azarenka [18] 6 6 F. Ferro F. Ferro 1 2 Vincitore: V. Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 F. Ferro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-0 → 4-1 F. Ferro 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 F. Ferro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 V. Azarenka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Ferro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Ferro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Ferro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 F. Ferro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

S. Stephens vs B. Haddad Maia



Slam Us Open S. Stephens S. Stephens 2 7 4 B. Haddad Maia [19] B. Haddad Maia [19] 6 5 6 Vincitore: B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 S. Stephens 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Stephens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 S. Stephens 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

S. Johnson vs T. Fritz



Slam Us Open S. Johnson S. Johnson 2 1 2 T. Fritz [9] T. Fritz [9] 6 6 6 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 S. Johnson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Johnson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Johnson 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

S. Tsitsipas vs M. Raonic



Slam Us Open S. Tsitsipas [7] S. Tsitsipas [7] 6 6 6 M. Raonic M. Raonic 2 3 4 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Raonic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Raonic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Raonic 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 6-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 M. Raonic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Raonic 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Raonic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

T. Prozorova vs C. Wozniacki



Slam Us Open T. Prozorova T. Prozorova 3 2 C. Wozniacki C. Wozniacki 6 6 Vincitore: C. Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Prozorova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-5 → 2-5 T. Prozorova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Prozorova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Prozorova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Prozorova 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-5 → 3-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Prozorova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 C. Wozniacki 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Prozorova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Prozorova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Wozniacki 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 T. Prozorova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Slam Us Open A. Bublik [25] A. Bublik [25] 3 2 4 D. Thiem D. Thiem 6 6 6 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Bublikvs D. Thiem

D. Collins vs L. Fruhvirtova



Slam Us Open D. Collins D. Collins 6 6 L. Fruhvirtova L. Fruhvirtova 2 0 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Collins 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-0 → 6-0 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 4-0 L. Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Collins 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Collins 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 L. Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-1 → 5-2 D. Collins 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. Collins 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Collins 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Rybakina vs M. Kostyuk



Slam Us Open E. Rybakina [4] E. Rybakina [4] 6 6 M. Kostyuk M. Kostyuk 2 1 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 M. Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-1 → 5-1 E. Rybakina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 M. Kostyuk 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 E. Rybakina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 E. Rybakina 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-0 → 2-0 E. Rybakina 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

S. Kwon vs C. Eubanks



Slam Us Open S. Kwon S. Kwon 3 4 6 4 C. Eubanks [28] C. Eubanks [28] 6 6 0 6 Vincitore: C. Eubanks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 4-5 → 4-6 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 2-3 → 2-4 S. Kwon 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-0 → 5-0 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-5 → 4-5 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 3-4 C. Eubanks 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Kwon 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 1-2 → 1-3 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 3-5 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 S. Kwon 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 17 – Ore: 17:00

R. Masarova vs M. Sakkari



Slam Us Open R. Masarova R. Masarova 6 6 M. Sakkari [8] M. Sakkari [8] 4 4 Vincitore: R. Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Masarova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 R. Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Sakkari 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 R. Masarova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 R. Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Sakkari 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

C. Ruud vs E. Nava



Slam Us Open C. Ruud [5] C. Ruud [5] 7 3 6 7 E. Nava E. Nava 6 6 4 6 Vincitore: C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 E. Nava 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Nava 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 E. Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Nava 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 E. Nava 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Nava 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Nava 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Nava 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

T. Paul vs S. Travaglia



Slam Us Open T. Paul [14] T. Paul [14] 6 6 4 6 S. Travaglia S. Travaglia 2 3 6 1 Vincitore: T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 S. Travaglia 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

P. Kvitova vs C. Bucsa



Slam Us Open P. Kvitova [11] P. Kvitova [11] 6 7 C. Bucsa C. Bucsa 1 6 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* df 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 C. Bucsa 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Kvitova 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Bucsa 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 P. Kvitova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 3-0 → 3-1 C. Bucsa 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 C. Bucsa 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 17:00

V. Gracheva vs T. Townsend



Slam Us Open V. Gracheva V. Gracheva 4 2 T. Townsend T. Townsend 6 6 Vincitore: T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-5 → 2-6 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-5 → 1-5 V. Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-3 → 0-4 V. Gracheva 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-2 → 0-3 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Townsend 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Gracheva 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

R. Carballes Baena vs H. Rune



Slam Us Open R. Carballes Baena R. Carballes Baena 6 4 6 6 H. Rune [4] H. Rune [4] 3 6 3 2 Vincitore: R. Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 H. Rune 0-15 df 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Rune 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Rune 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

K. Birrell vs J. Brady



Slam Us Open K. Birrell K. Birrell 3 6 J. Brady J. Brady 6 7 Vincitore: J. Brady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Brady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 5-6 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Brady 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 K. Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 J. Brady 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Brady 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Birrell 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brady 15-15 0-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 K. Birrell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Brady 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 K. Birrell 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 2-4 J. Brady 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Birrell 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 J. Brady 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Brady 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

F. Auger-Aliassime vs M. McDonald



Slam Us Open F. Auger-Aliassime [15] F. Auger-Aliassime [15] 40 6 6 1 4 M. McDonald • M. McDonald A 7 4 6 5 Vincitore: M. McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 40-40 ace A-40 ace 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* df 5-5* 5*-6 df 6-6 → 6-7 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 17:00

P. Cachin vs B. Shelton



Slam Us Open P. Cachin P. Cachin 6 3 2 4 B. Shelton B. Shelton 1 6 6 6 Vincitore: B. Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Cachin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Cachin 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 B. Shelton 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-4 → 1-5 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-3 → 1-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 P. Cachin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 P. Cachin 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-0 → 5-1 P. Cachin 0-15 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-0 → 4-0 P. Cachin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

B. Pera vs V. Kudermetova



Slam Us Open B. Pera B. Pera 7 6 V. Kudermetova [16] V. Kudermetova [16] 5 4 Vincitore: B. Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 B. Pera 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 B. Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 B. Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 B. Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 B. Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

M. Kecmanovic vs J. Varillas



Slam Us Open M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 5 5 4 J. Varillas J. Varillas 1 7 7 6 Vincitore: J. Varillas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Varillas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Varillas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 J. Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Varillas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 5-7 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Varillas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Varillas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Varillas 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 J. Varillas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Varillas 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Varillas 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Varillas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Varillas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 J. Varillas 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Varillas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 df 0-30 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Varillas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 J. Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Varillas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Varillas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Cornet vs E. Avanesyan



Slam Us Open A. Cornet A. Cornet 2 6 4 E. Avanesyan E. Avanesyan 6 1 6 Vincitore: E. Avanesyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 E. Avanesyan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 E. Avanesyan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 2-3 → 2-4 E. Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Avanesyan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Avanesyan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 E. Avanesyan 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-1 → 5-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 E. Avanesyan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Avanesyan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Avanesyan 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 E. Avanesyan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Cornet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 E. Avanesyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 E. Avanesyan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 17:00

C. Ngounoue vs D. Saville



Slam Us Open C. Ngounoue C. Ngounoue 0 2 D. Saville D. Saville 6 6 Vincitore: D. Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-5 → 2-6 C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 D. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. Ngounoue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-4 → 1-4 D. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 C. Ngounoue 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 D. Saville 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Ngounoue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 0-6 C. Ngounoue 0-15 0-30 df 0-40 0-4 → 0-5 D. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 0-3 → 0-4 C. Ngounoue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Saville 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Ngounoue 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

M. Giron vs A. Davidovich Fokina



Slam Us Open M. Giron M. Giron 4 4 2 A. Davidovich Fokina [21] A. Davidovich Fokina [21] 6 6 6 Vincitore: A. Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Giron 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Giron 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Giron 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Davidovich Fokina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Giron 5-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-3 → 3-3 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Fucsovics vs S. Korda



Slam Us Open M. Fucsovics M. Fucsovics 40 7 4 7 4 5 S. Korda [31] • S. Korda [31] 30 6 6 6 6 4 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 S. Korda 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Korda 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 1-2 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-1* df 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 S. Korda 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Korda 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 4-4 → 5-4 S. Korda 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

K. Day vs S. Cirstea



Slam Us Open K. Day K. Day 2 3 S. Cirstea [30] S. Cirstea [30] 6 6 Vincitore: S. Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 K. Day 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 K. Day 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 2-3 K. Day 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Cirstea 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Day 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Cirstea 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Day 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Cirstea 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 K. Day 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Day 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Day 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Cirstea 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Slam Us Open K. Muchova [10] K. Muchova [10] 6 6 S. Hunter S. Hunter 4 0 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 S. Hunter 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 S. Hunter 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Muchova 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Hunter 0-15 0-30 0-40 30-40 4-4 → 5-4 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Hunter 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Hunter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

K. Muchovavs S. Hunter

L. Davis vs D. Kovinic



Slam Us Open L. Davis L. Davis 6 6 D. Kovinic D. Kovinic 2 2 Vincitore: L. Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Kovinic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Davis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Kovinic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Kovinic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 L. Davis 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 2-1 → 2-2 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Davis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

L. Djere vs B. Nakashima



Slam Us Open L. Djere [32] L. Djere [32] 7 6 6 B. Nakashima B. Nakashima 5 4 4 Vincitore: L. Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-3 → 5-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 L. Djere 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Djere 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 7-5 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

B. Zapata Miralles vs E. Quinn



Slam Us Open B. Zapata Miralles B. Zapata Miralles 6 6 6 E. Quinn E. Quinn 4 4 3 Vincitore: B. Zapata Miralles Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 E. Quinn 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 4-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Quinn 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Quinn 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Slam Us Open J. Wolf J. Wolf 5 5 7 6 3 Z. Zhang Z. Zhang 7 7 6 4 6 Vincitore: Z. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 J. Wolf 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Wolf 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 df 6-6 → 7-6 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 4-5 Z. Zhang 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 3-4 → 4-4 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Wolf 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Z. Zhang 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 4-3 → 4-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 5-6 → 5-7 J. Wolf 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Wolfvs Z. Zhang

L. Musetti vs T. Droguet



Slam Us Open L. Musetti [18] L. Musetti [18] 3 6 7 3 2 T. Droguet T. Droguet 6 0 6 6 6 Vincitore: T. Droguet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 2-5 → 2-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-5 → 2-5 T. Droguet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 T. Droguet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 T. Droguet 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Droguet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 3-2 → 3-3 T. Droguet 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Droguet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* ace 6*-5 6-6 → 7-6 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 L. Musetti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Droguet 0-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Droguet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

A. Sasnovich vs M. Linette



Slam Us Open A. Sasnovich A. Sasnovich 3 1 M. Linette [24] M. Linette [24] 6 6 Vincitore: M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-4 → 1-4 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Linette 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Linette 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

J. Ostapenko vs J. Paolini



Slam Us Open J. Ostapenko [20] J. Ostapenko [20] 6 4 6 J. Paolini J. Paolini 2 6 1 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Ostapenko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 4-4 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 J. Paolini 0-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open I. Ivashka I. Ivashka 6 7 3 3 3 J. Cerundolo J. Cerundolo 2 6 6 6 6 Vincitore: J. Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 J. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 I. Ivashka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-5 → 3-5 J. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-2 → 2-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 J. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 2-2 → 2-3 J. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 J. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 I. Ivashka 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 J. Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 J. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 J. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-5 → 5-5 I. Ivashka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Ivashka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 5-2 → 6-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-1 → 4-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

I. Ivashka vs J. Cerundolo

K. Juvan vs E. Cocciaretto



Slam Us Open K. Juvan K. Juvan 6 7 E. Cocciaretto [29] E. Cocciaretto [29] 2 5 Vincitore: K. Juvan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 2-3 → 3-3 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

P. Udvardy vs A. Tomljanovic



Slam Us Open P. Udvardy P. Udvardy 6 2 4 A. Tomljanovic A. Tomljanovic 3 6 6 Vincitore: A. Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 P. Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 P. Udvardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 P. Udvardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 P. Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 P. Udvardy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 P. Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Udvardy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 P. Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

S. Shimabukuro vs H. Gaston



Slam Us Open S. Shimabukuro S. Shimabukuro 2 1 6 H. Gaston H. Gaston 6 6 7 Vincitore: H. Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* ace ace 6-6 → 6-7 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 S. Shimabukuro 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 H. Gaston 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 3-4 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 H. Gaston 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 S. Shimabukuro 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 17:00

M. Frech vs E. Navarro



Slam Us Open M. Frech M. Frech 7 1 6 E. Navarro E. Navarro 6 6 2 Vincitore: M. Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Frech 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Navarro 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 M. Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Frech 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 df 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 9*-9 9-10* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 E. Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Frech 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Frech 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

J. Mensik vs G. Barrere



Slam Us Open J. Mensik J. Mensik 6 4 7 6 G. Barrere G. Barrere 4 6 6 2 Vincitore: J. Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 G. Barrere 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 ace 6-1* ace 6-6 → 7-6 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 G. Barrere 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 3-3 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-5 → 4-6 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Barrere 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-1 → 4-2 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Mensik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Mertens vs M. Bjorklund



Slam Us Open E. Mertens [32] E. Mertens [32] 3 6 7 M. Bjorklund M. Bjorklund 6 3 6 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 7*-2 7*-3 df 8-3* 9-3* 6-6 → 7-6 E. Mertens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 6-5 → 6-6 M. Bjorklund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 E. Mertens 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 M. Bjorklund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Mertens 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 E. Mertens 3-4 M. Bjorklund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 df ace 2-3 → 3-3 M. Bjorklund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Bjorklund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Bjorklund 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Bjorklund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Bjorklund 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Mertens 0-15 0-30 df 0-40 3-1 → 3-2 M. Bjorklund 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 M. Bjorklund 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Bjorklund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Bjorklund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. Mertens 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 M. Bjorklund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df df 2-1 → 2-2 M. Bjorklund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Bjorklund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

H. Dellien vs B. Gojo



Slam Us Open H. Dellien H. Dellien 3 3 1 B. Gojo B. Gojo 6 6 6 Vincitore: B. Gojo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 B. Gojo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-5 → 1-6 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 B. Gojo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 0-3 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 B. Gojo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 B. Gojo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 H. Dellien 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 B. Gojo 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 17:00

K. Rakhimova vs B. Bencic



Slam Us Open K. Rakhimova K. Rakhimova 2 4 B. Bencic [15] B. Bencic [15] 6 6 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Rakhimova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 B. Bencic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 K. Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Bencic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 2-6 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 B. Bencic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 K. Rakhimova 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 K. Rakhimova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

A. Kalinina vs S. Sorribes Tormo



Slam Us Open A. Kalinina [28] A. Kalinina [28] 4 5 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 6 7 Vincitore: S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-4 → 4-4 A. Kalinina 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Kalinina 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 1-1 A. Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Z. Svajda vs F. Cerundolo



Slam Us Open Z. Svajda Z. Svajda 7 4 4 3 F. Cerundolo [20] F. Cerundolo [20] 5 6 6 6 Vincitore: F. Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Z. Svajda 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Z. Svajda 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 2-1 → 2-2 Z. Svajda 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Z. Svajda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Q. Halys vs B. Bonzi



Slam Us Open Q. Halys Q. Halys 7 4 4 4 B. Bonzi B. Bonzi 5 6 6 6 Vincitore: B. Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 2-3 B. Bonzi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Bonzi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 2-4 Q. Halys 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-2 → 1-3 Q. Halys 0-15 0-30 df 0-40 df df 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 6-5 → 7-5 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 df 4-4 → 5-4 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 Q. Halys 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 4-3 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Q. Halys 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Slam Us Open S. Ofner S. Ofner 7 3 7 6 N. Borges N. Borges 6 6 6 4 Vincitore: S. Ofner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 N. Borges 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-2 → 5-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 S. Ofner 0-15 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Ofner 15-0 30-0 2-1 → 3-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Ofner 0-15 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 ace 6-6 → 7-6 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Ofner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-2 → 4-3 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-1 → 4-1 N. Borges 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Ofner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Borges 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 S. Ofner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df df 3-2 → 3-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-1 → 3-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 S. Ofner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Borges 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Borges 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Ofner ace 0-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 N. Borges 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 0-1

S. Ofnervs N. Borges

Y. Miyazaki vs M. Betova



Slam Us Open Y. Miyazaki Y. Miyazaki 6 6 M. Betova M. Betova 3 3 Vincitore: Y. Miyazaki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Miyazaki 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Betova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Y. Miyazaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Betova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Y. Miyazaki 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Betova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 Y. Miyazaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Betova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Y. Miyazaki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Betova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Y. Miyazaki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Betova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 Y. Miyazaki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Betova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 2-3 Y. Miyazaki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Betova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Miyazaki 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Betova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Vesely vs E. Couacaud



Slam Us Open J. Vesely J. Vesely 5 6 6 3 6 E. Couacaud E. Couacaud 7 3 2 6 4 Vincitore: J. Vesely Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 5-4 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Vesely 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 E. Couacaud 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-2 → 5-2 J. Vesely 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Couacaud 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 J. Vesely 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-3 → 6-3 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 ace 5-2 → 5-3 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Couacaud 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 3-2 → 4-2 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 E. Couacaud 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Vesely 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 5-7 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 E. Couacaud 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 4-5 → 5-5 J. Vesely 0-15 15-15 0-30 0-40 15-40 df 4-4 → 4-5 E. Couacaud 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Vesely 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 17:00

A. Mannarino vs Y. Watanuki



Slam Us Open A. Mannarino [22] A. Mannarino [22] 7 6 6 7 Y. Watanuki Y. Watanuki 5 7 3 5 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Watanuki 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Y. Watanuki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-2 → 1-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Y. Watanuki 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Watanuki 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 ace 2-3* df 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Y. Watanuki 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Y. Watanuki 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Watanuki 0-15 df 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Zhu vs M. Sherif



Slam Us Open L. Zhu L. Zhu 6 7 M. Sherif M. Sherif 3 5 Vincitore: L. Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 M. Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Sherif 0-15 0-30 15-15 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Sherif 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Zhu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Sherif 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

A. Karatsev vs J. Lehecka



Slam Us Open A. Karatsev A. Karatsev A 6 6 5 J. Lehecka • J. Lehecka 40 3 3 3 Vincitore: A. Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Karatsev 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-3 → 6-3 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Karatsev 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Kalinskaya vs K. Siniakova



Slam Us Open A. Kalinskaya A. Kalinskaya 6 6 K. Siniakova K. Siniakova 4 2 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Kalinskaya 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 K. Siniakova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Kalinskaya 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Siniakova 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 3-4 → 4-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 17:00

R. Gasquet vs F. Marozsan



Slam Us Open R. Gasquet R. Gasquet 3 1 7 7 2 F. Marozsan F. Marozsan 6 6 6 6 6 Vincitore: F. Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Marozsan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-1 → 1-1 R. Gasquet 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 df 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Marozsan 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 1-5 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-4 → 1-4 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-4 → 2-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

K. Volynets vs X. Wang



Slam Us Open K. Volynets K. Volynets 3 4 X. Wang X. Wang 6 6 Vincitore: X. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Volynets 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 X. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 K. Volynets 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 X. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 K. Volynets 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 X. Wang 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 X. Wang 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 X. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Grabher vs X. Wang



Slam Us Open V. Hruncakova V. Hruncakova 6 3 6 X. Wang X. Wang 4 6 7 Vincitore: X. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 4*-7 ace 5*-7 ace 6-7* 6-8* 6*-9 6-6 → 6-7 X. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 V. Hruncakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 6-5 X. Wang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 V. Hruncakova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 X. Wang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 V. Hruncakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-3 → 3-3 V. Hruncakova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 X. Wang 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 V. Hruncakova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 X. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 V. Hruncakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 X. Wang 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 V. Hruncakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 X. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 V. Hruncakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 X. Wang 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 V. Hruncakova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 X. Wang 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Hruncakova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Hruncakova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 6-4 X. Wang 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 V. Hruncakova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 V. Hruncakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 X. Wang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Hruncakova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 X. Wang 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 V. Hruncakova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 X. Wang 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

D. Stricker vs A. Popyrin



Slam Us Open D. Stricker D. Stricker 6 6 3 6 A. Popyrin A. Popyrin 3 4 6 3 Vincitore: D. Stricker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 5-2 → 5-3 D. Stricker 0-15 df 0-30 df 0-40 df 5-1 → 5-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-0 → 5-1 D. Stricker 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 1-0 → 2-0 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Stricker 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 D. Stricker 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 D. Stricker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 D. Stricker 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 1-0 → 1-1 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 17:00

A. Schmiedlova vs K. Baindl



Slam Us Open A. Schmiedlova A. Schmiedlova 6 3 6 K. Baindl K. Baindl 4 6 3 Vincitore: A. Schmiedlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Baindl 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 K. Baindl 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-1 → 5-2 A. Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 K. Baindl 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 3-1 K. Baindl 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 A. Schmiedlova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Baindl 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Schmiedlova 0-15 df 0-30 0-40 3-5 → 3-6 K. Baindl 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-3 → 3-4 K. Baindl 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Baindl 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Baindl 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Baindl 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 K. Baindl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Baindl 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Baindl 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 K. Baindl 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

R. Hijikata vs P. Kotov



Slam Us Open R. Hijikata R. Hijikata 7 5 6 7 P. Kotov P. Kotov 5 7 3 5 Vincitore: R. Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 7-5 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 5-5 → 6-5 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Kotov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-3 → 4-4 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 3-1 → 3-2 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Hijikata 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Kotov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 5-7 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 P. Kotov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 P. Kotov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

R. Safiullin vs M. Cecchinato



Slam Us Open R. Safiullin R. Safiullin 6 6 6 M. Cecchinato M. Cecchinato 4 2 0 Vincitore: R. Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-0 → 6-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0

O. Gadecki vs M. Andreeva