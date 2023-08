Badosa rinuncia a US Open e chiude il suo 2023: “Ho provato l’impossibile ma il dolore persiste”

C’è chi rientra, e chi purtroppo getta la spugna per US Open e il resto della stagione. Destini opposti quelli di Ajla Tomljanovic e Paula Badosa. Mentre l’australiana (ex fidanzata di Matteo Berrettini) è pronta al proprio debutto stagionale a New York, risolti i problemi fisici che l’hanno costretta ad un intervento a inizio anno, la spagnola ha annunciato con amarezza che non sarà in grado di giocare US Open e non tornerà in campo fino ad anno nuovo. L’ex numero 2 del mondo iberica avrebbe dovuto affrontare Venus Williams al primo turno.

“Dopo aver lottato per molti mesi per tornare a competere, concludo qua la mia stagione. Quelli di voi che mi conoscono sanno quanto mi piace competere e quanto sia stato difficile prendere questa decisione”, ha scritto Paula sui social, annunciando la triste decisione. “Abbiamo provato di tutto insieme alla mia squadra ma il dolore non mi permette di andare avanti. Grazie alle persone che sono ancora al mio fianco in questi momenti difficili. Ci vediamo l’anno prossimo, più forti che mai”.

La 25enne Badosa chiude il 2023 con un record di 18 vittorie e 9 sconfitte. Il suo calvario è iniziato a Roma, dove le è stata riscontrata una frattura spinale da stress. Dopo esser stata costretta a saltare gli Australian Open a gennaio per un altro infortunio e quindi Roland Garros per rimettere a posto la schiena, solo a Wimbledon è riuscita a scendere in campo in uno Slam, dove ha vinto la prima partita contro Alison Riske ma è stata costretta al ritiro nel secondo turno con Marta Kostyuk all’inizio del secondo set a causa di una ricaduta del problema alla schiena. Un infortunio con il quale convive da settimane e che ora le costa un nuovo lungo stop. Le auguriamo di tornare in attività finalmente sana il prossimo anno.