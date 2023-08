Sebastian Baez: Trionfo a Winston-Salem senza aver mai giocato sul cemento questa estate (Video della Finale)

Sebastian Baez aveva solamente sei vittorie su campi duri nel circuito maggiore quando è arrivato a Winston-Salem, intenzionato a partecipare al suo unico torneo preparatorio per l’US Open su questa superficie. Ebbene, il 22enne argentino parte ora per New York con altre cinque vittorie nel suo curriculum e il suo primo titolo in carriera su campo duro!

Il numero 42 del ranking ATP ha messo la ciliegina sulla torta superando Jiri Lehecka, 35° del mondo, alla sua prima finale ATP. Il tennista ceco aveva avuto un vantaggio iniziale in entrambi i set, conducendo 3-1 e 2-0, ma alla fine ha ceduto in due set, con il punteggio di 6-4 6-3, che testimonia la finale in cui Baez ha dimostrato tutta la sua determinazione e capacità di rimonta, sfruttando ogni opportunità.

Questa vittoria a Winston-Salem rappresenta il terzo titolo stagionale per Baez e il quarto in carriera. Questa impresa gli permetterà di avanzare al 32° posto nel ranking ATP, a soli due posti dal suo best ranking. Proprio al 30° posto si troverà Lehecka all’apertura dell’US Open. D’altra parte, Baez avanza con una striscia di dieci vittorie consecutive, avendo già conquistato il titolo a Kitzbuhel in precedenza quest’anno.

Quest’anno, con i suoi titoli vinti a Kitzbuhel, Winston-Salem e Córdoba, Baez si è assicurato un posto in un club molto esclusivo nel tennis. È infatti solo il quarto giocatore ad aver vinto tre titoli in una stagione, unendosi a nomi illustri come Novak Djokovic (4 titoli), Daniil Medvedev (5) e Carlos Alcaraz (6). Anche se i titoli di Baez sono meno prestigiosi rispetto a questi giganti del tennis, rimane un risultato che nessun altro ha ottenuto nel 2023.

Da notare che Baez, all’inizio della stagione, era il numero 72 del mondo. Quando è arrivato a Kitzbuhel a fine luglio per il suo ultimo torneo su terra rossa, era ben lontano dall’immaginare che, poco prima dell’US Open, sarebbe rientrato nei primi 30 del mondo.

Riassumendo, Baez ha seguito le orme dell’ultimo grande campione argentino, Juan Martín Del Potro, che nel 2013 aveva vinto quattro titoli. Con il resto della stagione che si giocherà principalmente su campi duri, sarà interessante vedere se Baez riuscirà a conquistare altri trofei quest’anno.