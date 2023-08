Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si allenano insieme agli Us Open (Video)

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono destinati a un quarto di finale esplosivo all’US Open 2023. E, in un gesto di preparazione e stima reciproca, i due si sono allenati insieme sull’ Arthur Ashe Stadium.

Non era un allenamento come gli altri. Davanti ad un pubblico entusiasta, i due tennisti hanno offerto una sinfonia di colpi straordinari: diritti veloci, palle profonde e servizi imbattibili. Anche se entrambi sembravano rilassati, la loro concentrazione era palpabile, un segno evidente dell’importanza dei prossimi match.

Va ricordato che soltanto un anno fa, nel 2022, i due avevano offerto al mondo un match epico, votato dall’ATP come il più emozionante dell’anno. In quella maratona di cinque set e cinque ore, Sinner era arrivato ad un soffio dalla semifinale. Quella partita, terminata alle 2.50 del mattino (ora di New York), detiene il record dell’incontro finito più tardi nella storia dell’US Open. Solo la semifinale del 1992 tra Stefan Edberg e Michael Chang, durata 5 ore e 26 minuti, fu più lunga.

E mentre l’anno scorso Alcaraz si era imposto, nel 2023 i due si sono già sfidati due volte, con una vittoria per parte. E la rivalità continua a crescere. Nonostante tutto, tra i due c’è un profondo rispetto reciproco. Fuori dal campo, scherzano e condividono momenti come qualsiasi coppia di giovani amici.

Ecco perché non sorprende che abbiano scelto di allenarsi insieme alla vigilia di un torneo tanto cruciale per entrambi. Alcaraz, arrivando come campione in carica, rischia di perdere il posto di numero uno mondiale, ma è determinato a combattere per rimanere al top. Sinner, vincitore del suo primo Masters 1000 a Toronto, punta decisamente alle semifinali e alla qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino.