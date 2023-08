Con il titolo a Cincinnati, Djokovic si “assicura” il n.1 dopo US Open

La splendida, sofferta e meritata vittoria di Novak Djokovic nel Masters 1000 di Cincinnati è stata non solo una bella rivincita contro Carlos Alcaraz dopo quel che accadde a Wimbledon, ma lancia nuovamente il serbo ad un passo dal tornare n.1 nel ranking ATP. Infatti con i mille punti racimolati ieri notte, il serbo si porta a 9795 punti, contro i 9815 del giovane rivale (+420 punti per lui, ottenuti con la finale a Cincy). Solo 20 punti separano i due, ma la situazione delle prossime settimane è chiarissima: Alcaraz ha in scadenza la cambiale pesantissima da 2000 punti, ottenuti lo scorso settembre con il suo primo Slam vinto a New York; al contrario, Djokovic non giocò l’edizione 2022 del quarto major stagionale per le note questione sui vaccini negli USA, e quindi non ha alcun punto da scartare e difendere. Pertanto, se Djokovic passerà il primo turno a Flushing Meadows, anche se Alcaraz dovesse vincere di nuovo il torneo sarà ugualmente sorpassato in classifica dal super campione di Belgrado lunedì 11 settembre.

Attualmente Djokovic detiene il record di 389 settimane in vetta alla classifica mondiale, e tornando n.1 potrebbe puntare all’astronomica cifra di 400. Numeri da capogiro, impensabili qualche anno fa.

Le chance di Alcaraz di chiudere il 2023 da n.1 tuttavia sono ancora intatte: il giovane di Murcia infatti potrebbe poi tentare di nuovo il sorpasso nella parte finale di stagione, visto che Djokovic dovrà difendere moltissimi punti in autunno: i 250 ottenuti lo scorso ottobre con la vittoria a Tel Aviv, quindi i 500 di Astana, i 600 della finale di Bercy e soprattutto i 1000 delle ATP Finals. Un bottino davvero importante.

Ben poco invece in uscita per Carlos: dopo la grande vittoria a New York, il suo finale di stagione 2022 fu modesto e un infortunio lo costrinse a rinunciare alle Finals, dove ricevette il premio di n.1 senza poter giocare. Per lui in autunno usciranno solo 180 punti dei quarti a Bercy, altri 180 ottenuti con la semifinale a Basilea. Quindi a meno di un autunno fenomenale del serbo, Alcaraz resta ampiamente in corsa, e forse leggermente favorito, per terminare l’anno da n.1. Molto dipenderà anche da US Open, con i 2000 punti in palio, che potrebbero far pendere nettamente la bilancia a favore di uno dei due contendenti.

Una cosa è certa: questi due grandi campioni ci regaleranno grandi emozioni, e speriamo altre epiche battaglie sportive, nei prossimi mesi.

Marco Mazzoni