Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz: Generazioni a confronto nella finale di Cincinnati. Alcaraz ha dovuto annullare anche un match point contro Hurkacz (con il video delle Semifinali)

Il tennis riserva sempre emozioni ed al Masters 1000 di Cincinnati, la grande attesa è per la sfida tra due campioni di epoche diverse: il veterano Novak Djokovic e la nuova stella del tennis mondiale Carlos Alcaraz.

Djokovic, numero due del ranking ATP, ha superato l’ostacolo Alexander Zverev in un match serrato, risolto solo in alcuni momenti decisivi dove l’abilità e l’esperienza del serbo hanno fatto la differenza. Con il punteggio di 7-6(5) 7-5, in poco più di due ore di gioco, Djokovic ha dimostrato ancora una volta la sua solidità nei momenti chiave, come spesso ha fatto nel corso della sua carriera. Con questa vittoria, il serbo si è qualificato per la sua 135ª finale in carriera, la 57ª in tornei Masters 1000, e ora punta al suo 95º titolo, il 39º in questa categoria. Se dovesse trionfare domenica, Djokovic si avvicinerebbe al vertice del ranking ATP, a soli 20 punti dal leader.

ATP Cincinnati Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 6 5 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 7 7 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nell’altra metà del tabellone, Carlos Alcaraz, la nuova stella del tennis mondiale, ha dovuto lottare duramente per raggiungere la finale. Nonostante abbia dovuto annullare un match point (nel secondo set sul 4-5, 30-40 ed era alla battuta con il polacco che ha mandato fuori un il diritto), il numero uno del mondo ha trovato la chiave per ribaltare la situazione e assicurarsi una vittoria fondamentale. Il suo avversario, Hubert Hurkacz, si è dimostrato un avversario ostico, portando il giovane spagnolo al limite, ma Alcaraz ha saputo reagire, vincendo con il punteggio di 2-6, 7-6(4) 6-x. Alcaraz, con questa vittoria, estende il suo record stagionale a 53 vittorie e solo 5 sconfitte.

La sfida in programma domenica promette scintille. Djokovic, con la sua esperienza e la sua voglia di riconquistare la prima posizione nel ranking ATP, e Alcaraz, la nuova promessa del tennis che sta dimostrando di avere tutto ciò che serve per diventare una vera leggenda. La domanda ora è: chi avrà la meglio in questo scontro tra generazioni? Il tennis non finisce mai di stupire, e questa finale potrebbe essere una di quelle da ricordare per molto tempo.

ATP Cincinnati Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 2 7 6 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 6 6 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-3 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1





Federico Di Miele