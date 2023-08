I due incredibili diritti di Monfils contro Tsitsipas a Toronto (video)

Gael Monfils se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. L’istrionico francese è da sempre un tennista che divide, chi ama le sue prodezze difensive e balistiche, tanto estemporanee quando uniche; chi odia quegli atteggiamenti un po’ sopra le righe, con tante partite nelle quali è sembrato sull’orlo di un crollo fisico per poi rinascere all’improvviso e vincere (chiedere all’ottimo Fabio Fognini in un pazzesco match a Roland Garros di qualche anno fa…).

Rientrato da poco sul tour per quello che sembra ormai un giro d’addio, Gael a Toronto si è preso la grande soddisfazione di battere nettamente il n.5 del mondo Stefanos Tsitsipas, fresco vincitore all’ATP 250 di Los Cabos. Monfils ha annichilito il greco con un gioco velocissimo, tra servizi ed accelerazioni di diritto fulminanti. Due vincenti di diritto hanno letteralmente fatto saltare il pubblico dalle sedie, girando fortissimo sul web, uno in salto da vero acrobata, l’altro per la velocità “folle” di ben 188 km/h. Riportiamo i video dei due colpi, assolutamente straordinari.

“Sono quasi tornato al 100%, mi sento benissimo, ho tante ore di allenamento alle spalle e ora anche di partite, quindi direi che sarò sempre difficile da battere. Sono contento di aver superato tutte queste ultime settimane con solo qualche dolore. Ma voglio davvero continuare a spingere il mio corpo e la mia testa questa settimana e la prossima perché, non mentirò, è difficile per me affrontare ogni settimana. Finora tutto bene, ma spero davvero di poter durare altre due settimane. Per il momento pensare al prossimo anno è troppo lontano” afferma LaMonf dopo queste prodezze. Intanto godiamocele, finché è ancora in giro…